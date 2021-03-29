Ижевск, , 19:27 — REGNUM В Ижевске на прошедшей неделе были обновлены два температурных рекорда. Об этом сообщает Гидрометцетр Удмуртии.

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Так, 25 марта был побит рекорд 1981 года, когда потеплело до +7,5°С, в этом году температура воздуха в городе поднялась до +7,6°С.

26 марта был обновлен рекорд 1939 года, тогда воздух прогрелся до +9,7°С. Новая рекордная температура 26 марта составила +10,2°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели погода существенно не изменится, сохранится температурный фон, как и в выходные дни. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица. В выходные дни, 27 и 28 марта, сохранялась температура воздуха выше климатических норм на 2−4°С.

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