Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве сегодня, 2 апреля, будет дождь и мокрый снег, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Сегодня мы ожидаем в Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, температура воздуха в столице 5−7 градусов тепла, в Подмосковье — 3−8°С», — сказал он РИА Новости.

По его словам, значительная часть осадков будет наблюдаться в первой половине дня, ближе к вечеру осадки прекратятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C.

Также он уточнил, что 2 апреля характерной погодой для центральной части европейской России будет дождь и мокрый снег, а 3 апреля — облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде мокрого снега.