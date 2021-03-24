Иркутск, , 11:17 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта утром и днем в западных, центральных, южных районах местами ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду, снег и мокрый снег.

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В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, многие территории Сибири находятся 24 марта во власти снежного циклона с сильным ветром. К примеру, в Алтайском крае его порывы превышают 30 метров в секунду, произошло уже несколько ДТП.

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