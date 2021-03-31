Чебоксары, , 06:28 — REGNUM В Чувашии сегодня, 31 марта, причиной шквалистого ветра стал североатлантический циклон Рама. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, из-за прохождения циклона в республике весь день будет идти мокрый снег, порывы юго-западного ветра составят 19−24 м/с. Температура воздуха прогнозируется на уровне 0…+2 градуса тепла, но из-за шквалистого ветра ощущаемая температура составит −10…−14 градусов мороза.

По данным синоптика-любителя, в первой половине дня осадки пройдут преимущественно в северо-западной части Чувашии, а Чебоксары снег с дождём накроет после 09:00.

1 апреля немного потеплеет, поэтому вместо снега прогнозируется дождь. В Чебоксарах за двое суток может выпасть 10−12 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели распространили предупреждение о резком ухудшении погодных условий, рекомендуя жителям держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и строительной техники, а также не парковать вблизи них автомобили.

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