Москва, , 09:00 — REGNUM В столице России в пятницу, 9 апреля, ожидается скачок атмосферного давления на 15−18 мм рт. столба по сравнению с 8 апреля. Об этом 9 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

«Начинает расти давление, причем очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15−18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что к выходным атмосферное давление в Москве составит 760 мм рт. столба, при том, что 8 апреля оно составляло 735 мм рт. столба.

«Это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды», — пояснил Вильфанд. В то же время, нормой атмосферного давления для столицы России является 748 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 11 апреля, в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России придет майская погода.