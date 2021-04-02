Саранск, , 19:27 — REGNUM На 56 км автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево Ковылкинского района республики произошло подтопление проезжей части талыми водами. Об этом информируют в сообществе в социальных сетях «Пропаганда УГИБДД Мордовии».

Движение на данным отрезке автодороги ограничено. В настоящее время организован объезд указанного участка через Краснослободск. На месте происшествия работают специализированные службы.

Водителей призывают быть предельно внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА REGNUM, вскрытие рек в Мордовии прогнозировалось в период с 8 по 15 апреля. Однако уже в последнюю неделю марта на реках Вад в Зубово-Полянском районе и Сивинь в Краснослободском районе фиксировались проталины.