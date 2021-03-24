Москва, , 05:28 — REGNUM В среду, 24 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 25 марта в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха — −5… −3 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +2… +7 °C днём и −8… −3 °C ночью.

В четверг, 25 марта, днём в столице ожидается +6… +8 °C. По области +4… +9 °C. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, потепление свыше 15 градусов ожидается в Москве и Подмосковье во второй половине апреля.

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