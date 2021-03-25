Цхинвал, , 12:35 — REGNUM В Южной Осетии второй день подряд не осуществляется подача электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом 25 марта сообщает агентство «Рес».

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Как рассказал журналистам гендиректор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев, произошел обрыв на ЛЭП из-за снегопада. Место аварии обнаружено, но из-за непогоды к нему трудно подобраться.

«Место аварии находится на труднодоступном участке, работы продолжаются, задействованы все силы», — сказал Габараев.

По данным журналистов, в республике из-за отсутствия электричества закрылись школы и детские сады. Движение на улицах Цхинвала регулируют постовые. Республиканская больница, хлебозавод и государственные учреждения обеспечены электроэнергией с помощью дизельгенераторов.