Белинский район, , 11:15 — REGNUM В Пензенской области 99 домовладений пострадали от сильного града, произошедшего летом 2020 года. На оказание помощи жителям направят более 1,4 млн рублей. Соответствующее поручение дал врио губернатора области Олег Мельниченко.

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«Град нанес большой ущерб, люди не имеют возможности восстановить строения самостоятельно, необходимо им помочь», — прокомментировал Мельниченко свое решение.

Размер компенсации расчитывался для каждого собственника, исходя из понесенных потерь. Объем общего ущерба определяли специально организованной комиссией, в состав которой вошли представители МЧС, жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники поселковой и районной администраций, а также собственники пострадавших подворий.

ИА REGNUM напоминает, в летом 2020 года в Пензенской области выпал град, размеры которого местами достигали 60 мм. В зоне стихии оказались домовладения села Поим и поселка Шарова Белинского района, а также сельхозугодья. Были выбиты оконные стёкла, пострадали кровли домов, надворные постройки, приусадебные участки, сады и огороды.

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