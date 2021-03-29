Ульяновск, , 13:24 — REGNUM В Ульяновской области гидрологическая обстановка на всех реках находится «в норме». Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

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По данным ведомства, уровень воды Куйбышевского водохранилища в районе города Ульяновска находится на отметке 50,38 метров, что на 261 см ниже, чем было на аналогичную дату в 2020 году. Наполняемость водой Куйбышевского водохранилища оценивается в 93,8%.

Спасатели подчёркивают, что «гидрологическая обстановка на всех реках области в норме».

По последним данным ведомства (на 20 марта), на Волге в районе Ульяновска толщина льда составляет 68 см при среднемноголетней толщине на этот период в 60 см, на Свияге возле посёлка Вырыпаевка — 34 см при среднемноголетнем уровне в 48 см, на Суре в рабочем посёлке Сурском — 43 см при среднемноголетнем показателе в 46 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области на территории Сурского района в преддверии паводка проведены подрывные работы. Их цель — разрыхление ледового покрова для снятия нагрузки на мост и предотвращение ледяных заторов. Всего использовано порядка 50 кг подрывных веществ.

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