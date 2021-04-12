Барнаул, , 10:07 — REGNUM В связи с обострением паводковой обстановки в Алтайском крае, вызванной резким потеплением, по состоянию на 12 апреля ограничения действуют на двух автодорогах: Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и Алейск — Безголосово — автодорога К-13. До села Безголосово можно проехать через трассу К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское». Об этом информирует территориальное министерство транспорта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Также, по данным ведомства, восстановлено движение легкового транспорта на подъезде к селу Нижнеозерному в Усть-Пристанском районе. Дорога была перекрыта из-за резкого подъема воды в реках Ануй и Озернуха.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на данный момент на территории Алтайского края зарегистрированы подтопления в 17 населенных пунктах в 9 муниципальных образованиях (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокском, Каменском и Усть-Пристанском районы).

Читайте также: Алтайские школьники не смогли вернуться домой из-за паводка