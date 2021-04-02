Красноярск, , 02:53 — REGNUM В пятницу, 2 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:05 на Театральной площади было — 2 °C.

Ночью со 2 на 3 апреля ожидается −1… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В субботу, 3 апреля, в Красноярске до +4… +6 °C днём и +1… +3 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь (мокрый снег).

В воскресенье, 4 апреля, в Красноярске ожидается до +6… +8 °C днём. Ночью — до −3… +1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15−20 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае в ближайшие дни установится «летняя» погода.

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