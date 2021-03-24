Казань, , 10:16 — REGNUM В Татарии кабинетом министров принято постановление «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2021 года». Кроме этого, как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании региона разработан оперативный план «Паводок».

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В республике в текущем году при подготовке к паводку отремонтировали 47 гидротехнических сооружений; очистили русла рек и провели дноуглубление 296 участков, протяжённостью 203,98 км; осуществили берегоукрепительные работы на 10 участках (9,479 км); провели спрямление русел рек 5 участков (9,1 км); другие мероприятия на 35 участках (12,491 км); установили, отремонтировали и очистили 4704 единицы водопропускных труб. Общая сумма затрат составила свыше 1 млрд. 871 млн. рублей.

За колебаниями воды на водоемах будут наблюдать 35 стационарных гидропостов и 83 временных поста на малых прудах и реках. Потенциально опасными в республике остаются 26 мостов и 80 плотин. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. На 11 мостах организовано круглосуточное дежурство. Угрозу дорогам представляют плотины, расположенные в 34 районах Татарии. Под наблюдением остаются более 50 дорог, на которых в 2020 году были затопления.

ИА REGNUM ранее сообщало, пик паводка в Казани прогнозируется на третью декаду апреля. Резких повышений температур и быстрого снеготаяния пока не ожидается. Толщина снежнего покрова в городе в два раза больше прошлогоднего уровня. В каждом районе Казани сформировали укомплектованные техникой мобильные группы. Всего подготовили 136 маневренных групп, 124 единицы спецтехники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов. Для временного размещения населения определили 15 пунктов общей вместимостью 5208 человек.

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