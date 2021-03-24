Москва, , 14:43 — REGNUM Сложная ситуация с паводком ожидается в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом 24 марта заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Виктор Яцуценко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

"Наибольшее беспокойство вызывает территория Иркутской области — Киренск, Усть-Кут — там будут работать оперативные группы по составлению уточненных фотопланов», — отметил замглавы МЧС.

Озабоченность, по словам Яцуценко, вызывает ситуация на реке Лена. Также сложный паводок ожидается на реке Колыма. На Алтае в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега, что при резком потеплении грозит затоплением населённых пунктов.

Более спокойно обстоят дела в Центральной России. Подтопления могут произойти в Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской, Московской областях. Однако здесь под водой могут оказаться только дороги и низководные мосты. Населенным пунктам в перечисленных регионах паводок не грозит.

Читайте ранее в этом сюжете: Федеральные трассы готовят к весеннему паводку — 2021