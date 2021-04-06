Барнаул, , 09:47 — REGNUM На Алтае, где уже по-весеннему тепло, опасаются ранней активности и высокой численности клещей. Как сообщают «Вести-Алтай», пока случаев присасывания не зафиксировано, однако в Сибири первый случай уже есть.

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Житель Новосибирской области, который приехал на отдых в Горный Алтай, снял с себя опасного насекомого. Напомним, к кошевой сезон в медицинские учреждения региона обращаются с жалобами на присасывание клеща более 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с третьей декады августа 2020 года в Алтайском крае активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.

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В дневное время 5 апреля 2021 года в большинстве районов Сибири отмечено преобладание положительной температуры воздуха +5…+10°С, местами в юго-восточных районах воздух прогревался до +15…+18°С.