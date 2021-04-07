Симферополь, , 12:55 — REGNUM Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях на территории Республики Крым объявлено на 8 апреля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с холодного фронтального раздела 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, мокрый снег», — говорится в сообщении.

По прогнозу, очень сильные осадки ожидаются в южных, центральных, восточных районах полуострова, а также в горах днём 8 апреля. В горах прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. Ветер усилится до 17−22 м/с. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.