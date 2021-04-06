Чебоксары, , 18:11 — REGNUM В Чувашии в связи с паводком жители ряда населённых пунктов получат социальные выплаты и пенсии досрочно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ПФР.

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Почтовые отделения начали доставку пенсий и соцвыплат с 5 апреля. Речь идёт о населенных пунктах, находящихся под угрозой затопления.

По данным ведомства, досрочно за апрель выплаты получают жители десяти населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях: в Алатырском районе (в сёлах Соловьевское, Кожевенное, Сыреси, Сурский Майдан, Борки, квартале Зеленый), Шумерлинском районе (в деревня Нижний Магарин, посёлках Автобус и Егоркино) и Яльчикском районе (в деревня Татарские Тимяши).

Досрочно пенсию получат 98 жителей на общую сумму 1,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на неделю позже среднемноголетних сроков началось половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища. По предварительным данным, приток в водохранилище в апреле ожидается в пределах 4500 — 6500 кубометров в секунду при норме в 6730 кубометров в секунду.

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