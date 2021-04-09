Барнаул, , 11:02 — REGNUM В Алтайском крае, где в связи с резким потеплением обострилась паводковая обстановка, уже отмечаются ледоходные явления. Как сообщает 9 апреля региональное ГУ МЧС РФ, сегодня этот процесс начался на реке Бия в Красногорском районе, заторных явлений на данный момент нет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

«Подтопленных домов нет, но в ряде районов зафиксированы случаи скопления талых вод в низменных местах. В зонах особого риска работают оперативные группы главка, оснащённые беспилотными авиасистемами, а также группы местных гарнизонов», — пояснили спасатели.

По их словам, активные предупредительные мероприятия ведутся в районе села Белоглазово Шипуновского района. Именно там, на реке Чарыш, во время ледохода возможны заторные явления.

Выше по течению, в селе Карпово-2 Краснощековского района для контроля паводковой обстановки и проведения превентивных противопаводковых мероприятий работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, бойцы аэромобильной группировки, спасатели краевого отряда. Превентивно развёрнуты водоналивные дамбы.

В целом обстановка на реках нестабильна. Так, по данным синоптиков в период 9 — 11 апреля на реке Алей в районе села Староалейское продолжится подъем уровня воды, сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров по итогам визуального мониторинга, осуществленного 8 апреля на вертолёте МИ-8, известил, что регион вступил в активную фазу половодья.

В настоящее время отрезанными талой водой остается пять жилых домов. На месте подтопления работает оперативная группа Третьяковского гарнизона, помощь гражданам организована.

Читайте также: Алтайский край вступил в активную фазу половодья