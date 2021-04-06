Махачкала, , 11:09 — REGNUM В Дагестане перевели на особый режим работы сотрудников «Дагэнерго». Причина — сильный ветер, порывы которого достигают 25 м/с, из-за чего происходят нарушения энергоснабжения в ряде районов, сообщили 6 апреля в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

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В зоне риска оказались линии электропередачи в Ахтынском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Буйнакском, Сергокалинском, Кизлярском, Тарумовском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах.

К восстановлению порывов на ЛЭП привлечены 65 бригад в составе 202 электриков. Как отметили в энергокомпании, особое внимание уделено объектам социальной структуры. В настоящее время энергоснабжение таких организаций, в том числе медучреждений, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, осуществляется в штатном режиме.