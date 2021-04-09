Омск, , 10:06 — REGNUM В Омске 9 апреля ожидается мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По данным синоптиков, днём 9 апреля в Омской области и в Омске прогнозируются осадки смешанного характера — дождь, мокрый снег. Порывы ветра усилятся до 12 — 17 м/с. Местами ожидаются гололедные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий.

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