Барнаул, , 12:37 — REGNUM В Алтайском крае, который вступил в фазу активного снеготаяния, по состоянию на 12 апреля подтопления зафиксированы в 14 населенных пунктах девяти муниципальных образованиях (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Быстроистокский районы, г. Камень-на-Оби). Об этом информирует территориальное управление МЧС РФ.

Паводок в Алтайском крае МЧС

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Всего в регионе подтоплены два жилых дома (в минувшие сутки было 9), 110 приусадебных участков, пять участков дорог (в минувшие сутки было 7). Уровни воды нестабильны, обстановка периодически меняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловском районе подтоплено два жилых дома — уровень воды над полом составляет более 5 сантиметров. Затруднен проезд к 29 жилым домам — в Краснощековском и Третьяковском районах. Бороться с повадкам Алтаю помогают 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области.

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