Москва, , 10:03 — REGNUM Облачная и хмурая погода в четверг, 8 апреля, и солнечная погода в выходные дни ожидается в центре европейской части России. Об этом 7 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик утончил, что в это время температура воздуха будет одинаковой и в ночное, и в дневное время и добавил, что четверг будет «совершенно хмурым», а атмосферное давление понизится на 15−20 мм рт. столба по сравнению с обычными значениями.

Кроме этого, Вильфанд добавил, что 9 апреля атмосферное давление начнет повышаться и станет заметна разница между дневной и ночной температурой воздуха, отметив, что такая погода будет характерна для центра европейской части России.

«В субботу будут 10−13 днем, а в воскресенье ночью будет около нуля, а днём до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна», — также указал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 7 апреля ожидается облачная погода с дождём.