Москва, , 05:05 — REGNUM Во вторник, 30 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 31 марта в Москве облачно, дождь. Температура воздуха — +4… +6 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−11 м/с, на порывах до 15−17 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +5… +10 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В среду, 31 марта, днём в столице ожидается +9… +11 °C. По области +6… +11 °C. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Как сообщалоИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето 2021 года в России будет «персиковым» — средняя температура воздуха ожидается на один-два градуса выше нормы.

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