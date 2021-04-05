Новосибирск, , 13:20 — REGNUM В Новосибирске с 6 по 8 апреля днём сохранится устойчивая положительная температура воздуха до +8 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Западно-Сибирского УГМС.

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Также в городе прогнозируются дожди, на дорогах местами гололедица.

6 апреля в Новосибирске ночью будет +1.+3 °С, днём +6.+8 °С, ветер юго-западный, переменная облачность. Днём местами ожидается небольшой дождь.

7 апреля ночью будет — 1.-3 °С, днём +6.+8 °С, ветер западный 5−10 м/с, преимущественно без осадков.

Ночью 8 апреля в городе ожидается — 2.-4 °С, днём потеплеет до +6.+8 °С, западный ветер до 5−10 м/с. Днём прогнозируется местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных районах Красноярского края 3−6 апреля прогнозируется аномально тёплая погода.

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