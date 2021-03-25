Москва, , 08:50 — REGNUM На протяжении ближайших пяти дней на всей европейской части России значения температуры воздуха будут примерно одинаковыми. Об этом 25 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. Дневные температуры плюс шесть-восемь градусов… Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, синоптик добавил, что самые ощутимые отклонения температуры ожидаются на севере европейской России — в Карелии, Мурманской области и в целом на Северо-Западе, где, как рассказал Вильфанд, температура воздуха будет на шесть градусов выше климатической нормы.

«Это значит, что максимальные значения дневные — четыре-восемь градусов тепла. Для Северо-Западного округа это очень высокие температуры», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 25 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — +6… +8 °C.