Казань, , 08:23 — REGNUM В Татарии 8 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра РТ, весь день 8 апреля местами по республике ожидается сильный южный ветер порывами до 18 м/с, в Казани — до 15 м/с.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире — трансляция»

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся до конца текущей недели. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до + 3. Днем воздух прогреется до +11 градусов. На дорогах в ночные часы гололедица.

ИА REGNUM напоминает, 8 апреля в Чувашии ожидается «жёлтый» уровень опасности: в ночь с 7 на 8 апреля порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, днём прогнозируются порывы ветра 12 — 17 метров в секунду.

Читайте также: Чувашские спасатели предупреждают о шквалистом ветре

Читайте также: Паром с людьми и машинами унесен ветром в Астраханской области