Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 10:54 — REGNUM В Базарно-Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех придворовых участков. Сообщения об инциденте поступили 4 апреля в 15:20 (мск).

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По данным регионального ГУ МЧС России, предположительно произошел размыв насыпи сельскохозяйственного пруда. Эвакуировано два взрослых человека, пострадавших нет. На случай необходимости подготовлен пункт временного размещения. В воскресенье к 16:00 (мск) уровень воды начал снижаться.

Как заявил 5 апреля председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, паводковая ситуация на территории Базарного Карабулака остается под особым контролем.

ИА REGNUM напоминает, в текущем году весеннее половодье в Саратовской области прогнозируется выше нормы. Паводкоопасными могут оказаться 23 района области (99 населенных пунктов с населением 24 тыс. человек). В регионе готовы развернуть 152 пункта временного размещения населения на период наводнения, общей вместимостью до 37,5 тыс. человек.

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