Москва, , 05:31 — REGNUM В субботу, 10 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

В ночь на 11 апреля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +1…+3 °C.

Ветер южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +10…+15 °C днём и −2…+3 °C ночью.

В воскресенье, 11 апреля, днём в столице ожидается +15…+17 °C. По области +12…+17 °C. Ночью в регионе ожидается −2…+3 °C. Переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с сильным ветром выпустило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев предупредили о надвигающемся шторме