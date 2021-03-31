Казань, , 15:19 — REGNUM В среду, 31 марта Татария оказалась под влиянием глубокого северного фронта. Днем и вечером пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, юго-западный ветер усилится до 20 м/с. По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха ночью опустится до минус 7 градусов, днем составит +3…+8 градусов.

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В первые два дня апреля под влиянием атмосферных фронтов прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом, возможна кратковременная метель. Сильный ветер до 20 м/с сохранится. Ночная температура воздуха составить от минус 2 до + 3 градусов, днем — +4…+9.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ближайшие выходные температура воздуха в Европейской части России опустится ниже 0 °C. Наиболее высокие значения температуры воздуха — +7… +13 °C, будут наблюдаться 1 апреля, а в следующие дни в европейской части России будет +5… +6 °C.

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