Тбилиси, , 14:08 — REGNUM В регионе Мцхета-Мтианети на востоке Грузии из-за непогоды на участке горной дороги Ошпители — Гудамакари сошел оползень. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Национального агентства окружающей среды.

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По последним данным, из-за завала 22 села оказались отрезанными от внешнего мира. Геологи исследовали оползневые процессы на участке и установили, что для населения нет угрозы, завал можно расчищать.

«Геологи Национального агентства по окружающей среде оперативно провели первичные изыскания на указанной территории и дали соответствующие рекомендации по защитным мерам, в частности, по расчистке дороги, сносу единичных валунов на склоне и последующему устройству откоса», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Грузии идут обильные осадки. На одном из холмов на окраине Тбилиси образовалась глубокая трещина. Местные жители опасаются схода оползня.

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