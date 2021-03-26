Ижевск, , 20:38 — REGNUM В Удмуртии в предстоящие выходные дни, 27 и 28 марта, сохранится температура воздуха выше климатических норм на 2−4°С. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

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В дневные часы в субботу и воскресенье температура воздуха составит +2°С…+7°С. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 0… — 5 °C, в ночь на 28 марта будет несколько холоднее — от — 4 °C до — 9 °C.

В начале следующей недели погода существенно не изменится, сохранится температурный фон, как и в выходные дни. На дорогах ночью и утром ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Приволжского федерального округа продвигается антициклон, постепенно становится значительно теплее, чем в середине уходящей рабочей недели. Температура воздуха днём в северных регионах округа поднимается до +2…+8°С. Однако в ночные часы по-прежнему температура находится в минусовом диапазоне: от — 1 °C до — 5 °C.

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