Барнаул, , 10:54 — REGNUM Ситуацию с участившимися по весне обрушениями аварийных зданий в регионах России прокомментировала в своем телеграм-канале руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Аварийное жилье напоминает о себе всё чаще. Пора признать, что темпы расселения значительно ниже необходимых, а муниципалитетам не справиться с проблемой с помощью выделяемых сегодня объемов софинансирования сверху. Муниципалитеты, в свою очередь, пытаются хитрить.

Всем понятно, что если дом признан аварийным, то проживать в нем опасно. При этом, например, в положении о переселении, принятом в Барнауле, срок для расселения — три года с момента издания распорядительных актов, но если дом включается в программу, то срок планируемого расселения определяется в ней.

Вот и получается, что факт признания органами власти опасного состояния дома зафиксирован в 2013 г., а срок планируемого расселения в программе установлен до сентября 2025 г. То есть формально предлагается жить под страхом обрушения здания 12 лет. И такие игры со смертью повсеместны».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле пришлось срочно выселять жителей сразу двух жилых домов, признанных аварийными ещё в 2013 и 2019 годах. В ночь на 6 апреля, когда стали рушиться несущие конструкции жилого строения по ул. 1-я Западная, 51, людям пришлось выпрыгивать из окон. Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение.

На этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Проведена эвакуация всех 23 находившихся в тот момент в квартирах людей.

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По данным СКР, ещё в 2013 году межведомственной комиссией по оценке жилых помещений оно было признано таковым и подлежало сносу. По данному факту также ведётся уголовное разбирательство.

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