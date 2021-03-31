Уфа, , 12:10 — REGNUM Порывы ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 1 апреля в республике ожидается снег и дождь, в ночное и утреннее время может произойти отложение мокрого снега на деревья и провода. При этом порывы ветра в регионе могут достигать 23 метров в секунду.

Отмечается, что на некоторых дорогах ожидается ухудшение видимости до 1000 метров, ночью и утром ожидается снежный накат и гололедица.