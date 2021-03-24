Цхинвал, , 13:07 — REGNUM Из-за сильного снегопада в Южной Осетии на Транскавказскую автомагистрали (Транскам) сошли снежные лавины. Об этом 24 марта сообщили агентству «Рес» в МЧС республики.

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«На югоосетинский участок Транскама ночью сошли две лавины, — рассказали журналистам в ведомстве. — На Северном портале также сошло несколько лавин».

Сообщается, что дорожные завалы расчищены, но трасса закрыта для всех видов транспорта. Снегопад не прекращается, спасатели не могут сказать, когда можно будет открыть проезд по дороге.

Стоит отметить, что Транскам — это единственная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию.

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