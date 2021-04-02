Иркутск, , 11:23 — REGNUM В Приангарье объявлено о значительном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 3 апреля утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−17 м/с, мокрый снег и снег.

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью в регионе составит — 1,-6°C, при прояснении — 11,-16°C, днём +5,+10°C, местами +2,-3°C, в западных и южных районах при уменьшении облачности +10,+15ºC. Катангском районе ночью — 10,-15ºС, в пониженных формах рельефа -20,-25ºС.

«Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Возможно налипание мокрого снега, их обледенение и обрыв. Если Вы увидели подобное — сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области обострилась также паводковая обстановка: 1 апреля талая вода начала топить жилые дома в селе Мамоны Иркутского района и ряд других объектов.

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