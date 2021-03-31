Иркутск, , 09:47 — REGNUM Землетрясение, произошедшее 31 марта на территории Монголии в районе озера Хубсугул, ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области, где расположены 285 населенных пунктов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

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По словам спасателей, наиболее ощутимыми (до 3−4 баллов) подземные толчки были в городе Иркутске, а также — Иркутском, Слюдянском, Шелеховском, Ангарском и Усольском районах. По информации, полученной при взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, пострадавших и разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр сейсмического события магнитудой 5,6 и энергетическим классом — 14, которое произошло 31 марта, находился в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.

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Напомним, серия сейсмических событий небольшой интенсивности продолжается в Приангарье и соседних регионах на протяжении нескольких месяцев. С начала 2021 года на территории Иркутской области и приграничных районах Бурятии зарегистрировано девять сейсмических событий магнитудой более 3.

Наиболее сильное сейсмическое событие, магнитудой 7, произошло на территории Монголии 12 января 2021 года. Всего с учетом афтершоков произошло 247 событий, из них на территории Иркутской области ощущались 17.

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