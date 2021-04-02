Абакан, , 07:05 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили об аномальной жаре.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО ЧС и ПБ, ссылаясь на информацию гидрометцентра, с 3 по 6 апреля в Хакасии ожидается аномально теплая погода. Столбики термометров днём поднимутся до +15 градусов.

По данным управления, из-за активного снеготаяния может осложниться паводковая обстановка, а сухая погода может ухудшить обстановку с природными и лесными пожарами. Население просят строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время паводковая обстановка в регионах Сибири оценивается как неоднородная.

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