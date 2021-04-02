Красноярск, , 13:44 — REGNUM В Красноярске 3 апреля ожидается западный ветер с порывами 15−18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

В центральных районах Красноярского края 3−6 апреля прогнозируется аномально тёплая погода. Днём столбики термометров поднимутся до +8…+15 градусов.

Потепление вызовет интенсивное снеготаяние. В пониженных участках местности возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, предупредили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, об аномальной жаре предупредили жителей Хакасии.

Читайте также: В Хакасию идёт аномальная жара