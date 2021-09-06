После прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти на всей территории Афганистана, спешной эвакуации американских войск и исхода беженцев ситуация в этой стране и вокруг нее стала одним из главных вызовов мировой политики. «Кто бы как ни относился к произошедшему в Афганистане «на земле» — это реальность. С ней придется считаться», — заявил глава МИД России Сергей Лавров . «Афганский фактор» особенно чувствителен для России и стран СНГ. Все новости по теме Афганистана — в трансляции ИА REGNUM .

Вблизи аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться из Афганистана в США собрались около 1,5 тыс. американских граждан и обладателей американских виз. Об этом со ссылкой на неназванного западного дипломата сообщает агентство Reuters.

Подробности в материале: Польша завершила миссию по эвакуации людей из Афганистана

25 августа в Варшаву прибыли два последних самолета с эвакуированными людьми из аэропорта в Кабуле (Афганистан). На этом миссия по эвакуации граждан Польши, а также иностранцев, которые сотрудничали с польскими и европейскими дипломатами, завершена. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач .

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Все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа. Они вывезли из этой страны более 500 человек.

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США пока не намерены расширять флот коммерческих воздушных судов, задействованных для эвакуации из Кабула. Об этом 26 августа сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби .

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Все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа.

Десять киргизских граждан помогли эвакуировать с территории Афганистана власти России. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

С 13 августа минобороны Великобритании эвакуировало из Кабула 11 474 человека, из них 6946 человек — по программе переселения и помощи Афганистану.

Россия не торопится признавать власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявил в эфире телеканала BBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Лидеры Польши и Узбекистана обсудили основные вопросы двусторонних отношений. Анджей Дуда также поблагодарил Узбекистан за помощь и солидарность в эвакуации людей из Кабула, а также заявил о намерении помочь Узбекистану в борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

25 августа глава польского государства Анджей Дуда обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане. Об этом передает пресс-служба президента Польши.

В Афганистане отряды, оказывающие сопротивление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направились из северной провинции Баглан в Панджшер, где сосредоточиваются антиталибские силы под командованием Ахмада Масуда.

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«На этом мы будем непрерывно сосредоточены в наших дальнейших действиях», — подчеркнул Блинкен.

Власти США применяют все экономические и дипломатические рычаги, чтобы повлиять на действия радикалов, захвативших власть в Афганистане, и отстоять основные права афганского населения. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил 25 августа журналистам в Госдепартаменте.

Читайте также: Пакистан продлил соглашение о транзитной торговле с Афганистаном

Соглашение о транзитной торговле между Пакистаном и Афганистаном продлено на шесть месяцев. Об этом 26 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанское министерство торговли.

Информация о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также других стран — членов ОДКБ и Украины, вызвала бурную дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 августа в социальной сети Facebook.

Операция Франции по эвакуации из Афганистана будет продолжаться до вечера 27 августа. Об этом 26 августа заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в эфире радиостанции RTL.

В настоящее время не менее 250 тыс. работавших с США жителей Афганистана все еще не эвакуированы с афганской территории. Об этом 26 августа сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на оценку американских экспертов.

В Кабуле репортёр афганского телеканала TOLOnews Зияр Яад и его оператор подверглись нападению со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации телеканала , они были избиты террористами на окраине Кабула, когда снимали материал о положении безработных в афганской столице.

Об этом: В таллинский аэропорт прибыла первая афганская семья беженцев

Отмечается, что из-за работы главы семьи на эстонские НКО эта семья оказалась в опасности и будет ходатайствовать в Эстонии о международной защите.

В ночь на четверг, 26 августа, в Таллин прибыла первая эвакуированная из Афганистана семья. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на официальные лица.

С 27 августа власти Финляндии остановят эвакуацию из Афганистана воздушным путем и начнут выяснять возможность таковой по земле через территорию соседних стран. Об этом 26 августа сообщает телекомпания Yle со ссылкой на источники.

Об этом: Власти Австралии вывезли из Афганистана еще более 1200 человек

Выступая на пресс-конференции 26 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Афганистане остается «на редкость крайне опасной». Тем не менее правительство Австралии продолжает прилагать все усилия по вывозу из Кабула беженцев, опасающихся расправы со стороны террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Nine News.

Граждан Австралии, остающихся в Афганистане, просят избегать окрестностей международного аэропорта Кабула, поскольку существует высокий риск террористической атаки. Об этом 26 августа заявил на пресс-конференции глава МИД Австралии Мэрис Пейн , передает телеканал Nine News.

Об этом: Байден отшутился на вопрос об эвакуации граждан США из Афганистана

Администрация Белого дома вырезала фрагмент из записи выступления президента США Джо Байдена , в котором он пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся в Афганистане американских гражданах.

Об этом: Азербайджанских миротворцев вывезли из Афганистана

Азербайджанские миротворцы были выведены из Афганистана 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Читайте подробнее: Венгрия вывезла из Афганистана всех своих граждан

Венгрия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом 26 августа на пресс-конференции заявил министр обороны страны Тибор Бенко , передаёт Associated Press .

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Подробности в материале: Самолёт с эвакуированными из Кабула турецкими военными прибыл в Анкару

Самолет с вывезенными из Афганистана турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

Приход «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане является де-факто свершившимся процессом, заявил 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: В МИД Украины заявили о намерении продолжить эвакуацию граждан из Кабула

Власти Украины продолжат возвращение своих граждан из Афганистана, заявил 26 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте подробнее: Власти Швеции эвакуировали из Афганистана уже более 900 человек

Усилия Швеции по спасению беженцев и вывозу из Афганистана всех, чьи жизням угрожают террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжаются. Об этом 26 августа в эфире радиостанции P1 Morgon заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде .

Мирные жители в аэропорту Кабула во время эвакуации. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поместили под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу . Об этом 26 августа сообщает CNN.

Об этом: Глава Минобороны ФРГ заявила об усилении террористических угроз в Кабуле

В настоящее время ситуация в районе международного аэропорта в Кабуле стала максимально сложной и опасной. Об этом 26 августа заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр .

26 августа глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик и посол Афганистана в Варшаве Тахир Кадири провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой подвели итоги польской кампании по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Polskie Radio.

Подробности в материале: США планируют завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов

Соединённые Штаты намерены завершить эвакуацию граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в стране остаётся 150 американских граждан, которых необходимо доставить в аэропорт Кабула. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 26 августа сообщает CNN .

Читайте также: МИД Белоруссии не благодарит Россию за эвакуацию белорусов из Афганистана

МИД Белоруссии воздерживается от выражения благодарности союзнику за спасение белорусских граждан. Александр Лукашенко также не находит возможности выразить своё отношение к исполнению российскими военнослужащими поручения Владимира Путина .

Минобороны России на военно-транспортных самолётах эвакуировало из Афганистана более 500 граждан постсоветских республик. Среди них — граждане Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации граждан из Афганистана остается мало. Об этом 26 августа сообщает Sky News.

Подробности в материале: Евросоюз эвакуировал свою миссию из Афганистана

Персонал дипломатической миссии Евросоюза эвакуирован из Афганистана почти полностью. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил 26 августа.

Об этом: Аэропорт Тбилиси принял самолёты НАТО перед их отправкой в Кабул

Военно-транспортные самолёты НАТО, которые каждый день совершают эвакуационные рейсы в Кабул, размещены на территории Тбилисского международного аэропорта в Грузии перед отправкой в Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Все изъявившие желание покинуть Афганистан граждане России эвакуированы, заявил 26 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

В США выразили благодарность правительству Южной Кореи за содействие в осуществлении операции по эвакуации беженцев из Афганистана. Об этом 25 августа в ходе брифинга в Пентагоне сообщил генерал-майор Уильям Тейлор .

Читайте подробнее: Самолет итальянских ВВС попал под обстрел при взлете в аэропорту Кабула

Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии был обстрелян при взлете в международном аэропорту Кабула. Об этом 26 августа сообщает агентство Agi со ссылкой на источники.

В посольстве РФ в Кабуле всё хорошо, только цветы завяли, цитируют посла РФ Дмитрия Жирнова ТГ-каналы.

С момента начала эвакуации из Кабула в аэропорту афганской столицы погибли порядка 50 человек. Об этом 26 августа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов .

Подробности в материале: Дипломат из Афганистана поблагодарил Польшу за эвакуацию людей из Кабула

По словам дипломата, в Афганистане продолжается гуманитарный кризис и, несмотря на это, «Польша стала плечом к плечу с Афганистаном».

26 августа посол Афганистана в Польше Тахер Кадири во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким поблагодарил руководство этой республики за «помощь его стране». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Что касается персонала миссии ЕС, он полностью вывезен из Кабула», — цитирует его слова агентство ТАСС.

Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида о том, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов, стало поводом для бурного обсуждения со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов: вывоз людей продолжится до завершения миссии, пишут в Telegram.

Подробности в материале: Канада прекращает эвакуацию из Афганистана, США и НАТО еще нет

Канада завершает свою эвакуацию в Афганистане, заявил 26 августа исполняющий обязанности начальника штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр на пресс-конференции.

Об этом: Посольство США призвало граждан немедленно уйти из аэропорта Кабула

Посольство США в Афганистане посоветовало американцам, застрявшим в стране, не ехать в аэропорт Кабула из соображений безопасности и призвало тех, кто уже находится у ворот аэропорта, немедленно покинуть территорию. Данное сообщение было распространено вечером 25 августа по местному времени Афганистана.

Президент США Джо Байден проведет 26 августа виртуальную встречу с двухпартийной группой губернаторов, которые согласились временно разместить афганских беженцев в своих штатах.

Взрыв прогремел рядом с территорией международного аэропорта Кабула, сообщил 26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter.

Спецкор kp.ru Александр Коц передаёт из Афганистана об обстановке у российского посольства: «Кто-то приходит за консульскими услугами, кто-то просто посмотреть: вдруг русские будут вывозить кого-то еще — и можно попытать счастья. Охрану посольства осуществляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

СМИ сообщают о том, что при взрыве в Кабуле ранены не менее 15 человек.

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Телеканал утверждает, что в результате взрыва пострадали не менее 15 человек.

Отмечено, что в этом отеле чаще всего останавливались британцы.

Взрыв у аэропорта в Кабуле, по всей видимости, был совершен террористом-смертником, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на слова трех официальных лиц США.

Об этом: Байден прибыл на совещание в Белый дом после взрыва в аэропорту Кабула

Президент США Джо Байден прибыл в ситуационный центр Белого дома, где проходит совещание по вопросам национальной безопасности. Об этом 26 августа сообщает CNN.

Подробности в материале: Темпы США по эвакуации из Кабула падают на фоне вывода войск

США начинают сбавлять темпы эвакуации из Кабула, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на последние данные Белого дома.

По информации Минобороны Турции, в районе аэропорта в Кабуле произошло два взрыва.

Sky News сообщает о 10−11 погибших при взрыве в Кабуле.

Новые данные. В Telegram ссылаются на посла РФ в Афганистане: в аэропорту Кабула погибли около 50 человек.

Reuters со ссылкой на представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишет о 13 погибших, среди которых есть дети.

В одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых — источник РИА Новости.

По их данным, среди погибших есть дети.

Не менее 13 человек погибло в результате взрыва, произошедшего возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа местные СМИ со ссылкой на представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Посольство США в Афганистане выпустило новое предупреждение о безопасности после взрыва вблизи аэропорта Кабула, сообщает 26 августа CNN.

Есть основания полагать, что взрыв у аэропорта Кабула устроил террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 26 августа Politico со ссылкой на источники.

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Музыка будет запрещена в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет 26 августа The New York Times.

По его словам, пострадавшие есть как среди американцев, так и среди местных гражданских лиц.

В районе международного аэропорта Кабула произошло два взрыва, среди пострадавших есть американцы, сообщил 26 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twitter.

Количество пострадавших возросло до 70, сообщают со ссылками на источники в Telegram. Второй взрыв произошел в результате подрыва авто.

Telegram-канал Murado сообщает о происходящем сейчас в Кабуле: «Вой сирен не прекращается, мы слышим бесконечный поток машин полиции, скорых и бойцов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мобильный интернет в Кабуле или выключили, или он практически не работает. Связь у нас и коллег только по сотовой связи или Wi-Fi. Недавно «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вещал по громкоговорителям, призывал людей вернуться в свои дома».

Встреча с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом отложена американским президентом Джо Байденом на неопределённый срок, сообщает 26 августа Axios. Такое решение принято из-за трагических событий в Афганистане — гибели людей при взрыве в столице республики .

Граждане России не находились на территории аэропорта Кабула в момент теракта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

В результате взрывов, произошедших возле международного аэропорта Кабула, пострадали не менее 70 человек, сообщает 26 августа телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

«Большая двадцатка» должна приложить все усилия для защиты прав женщин, заявил премьер-министр Италии Марио Драги .Речь идет не только о гражданках стран G20, но обо всем мире, пояснил премьер. В частности, лидеры должны сделать все возможное для защиты прав женщин Афганистана, отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане требует эвакуировать из Кабула посольство Франции в ближайшее время.

Позже он отметил: «20 автобусов с французами и афганцами, которых мы хотим эвакуировать, находятся у ворот аэропорта Кабула. Гарантировать их эвакуацию нельзя».

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Пилоты итальянского военного самолета сумели увести борт от линии огня при вылете из Кабула, передают национальные СМИ.На борту находились журналисты и около ста граждан Афганистана (Италия вывозит граждан, ранее сотрудничавших с ее посольством или военной миссией).

Двухпартийный совет палаты представителей США, занимающийся решением наиболее важных вопросов, просит президента США Джо Байдена продлить срок вывода войск из Афганистана, назначенный на 31 августа, пока администрация не эвакуирует всех американцев, застрявших в Кабуле, контролируемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Посольство США в Афганистане посоветовало американцам, застрявшим в стране, не ехать в аэропорт Кабула из соображений безопасности, и призвало тех, кто уже находится у ворот аэропорта, немедленно покинуть территорию. Данное объявление шокировало американцев утром 26 августа, вызвав волну гневных комментариев в социальных сетях. Однако позже, когда у ворот аэропорта прозвучал взрыв, стало ясно, что правительство искренне пыталось защитить граждан от опасности.

РИА Новости сообщают со ссылкой на представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что США после взрыва в аэропорту Кабула продолжают операцию по эвакуации в обычном режиме.

В Telegram сообщается ещё об одном взрыве ️в Кабуле.

Новый взрыв — новые жертвы! Сколько их ещё будет?

В Кабуле, несмотря на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и теракты, продолжается жизнь: работают магазины, министерства, правда, с новыми хозяевами. Об этом рассказал журналист Мурад Газдиев.

По меньшей мере четыре морских пехотинца США погибли и трое получили ранения в результате взрывов 26 августа вблизи аэропорта Кабула, сообщает Reuters.

Теракты в Кабуле были нацелены на создание паники и резонанса.

Информация, согласно которой террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв у аэропорта Кабула, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Не менее 13 военнослужащих США погибли в результате взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула, сообщает 26 августа телеканал Fox News со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей власти.

«Истребители НАТО без передышки работают над Кабулом. С тех пор, как в аэропорту прогремели взрывы, не проходит пяти минут без рёва двигателей в небе», — сообщает канал Murado .

«Пентагон подтверждает гибель 12 американских военнослужащих в Кабуле», — сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее в Кабуле произошло три взрыва. Таким образом, за одни сутки в столице Афганистана сработали пять взрывных устройств.

СМИ ожидают обращения президента США Джо Байдена в связи с атаками в Кабуле.

По его словам, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не знают, кто стоит за этими терактами.

Возлагать ответственность за серию взрывов в Кабуле на какую-либо организацию пока нельзя, заявил 26 августа официальный представитель политического крыла движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим в эфире телеканала RT Arabic.

Военная операция Германии по эвакуации из Афганистана завершена, 26 августа сообщило на своей странице в Twitter немецкое министерство обороны.

Читайте подробнее: Байден заявил о развитии ситуации в Афганистане по наихудшему сценарию

Ситуация в Афганистане продолжит развиваться по наихудшему из возможных сценариев, заявил 26 августа президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Читайте подробности: Число погибших в результате взрывов в аэропорту Кабула выросло до 90

По меньшей мере 90 человек погибли в результате мощных взрывов в аэропорту Кабула, сообщил 26 августа телеканал CBS со ссылкой на источники в Афганистане.

Читайте также: За 12 часов из Афганистана эвакуировали семь тысяч человек

Около семи тысяч человек было эвакуировано за последние 12 часов из Афганистана, заявил президент США Джо Байден 26 августа в ходе выступления в Белом доме.

Об этом: Байден объявил минуту молчания в память о жертвах взрывов в Афганистане

Минуту молчания в память о погибших при взрывах вблизи аэропорта Кабула объявил президент США Джо Байден , выступая 26 августа в Белом доме.

Президент США Джо Байден приказал разработать оперативные планы по нанесению ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он сообщил 26 августа на брифинге в Белом доме.

Об этом: США приспустят флаги в знак скорби о жертвах терактов в Афганистане

Государственные флаги США будут приспущены по всей стране в знак скорби по жертвам терактов, произошедших 26 августа возле аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Читайте также: Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане. Об этом политик заявил в ходе выступления в Белом доме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение о том, что американские власти владели данными о расположении в Афганистане структур террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственной за теракты в Кабуле. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

США не испытают доверия к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не считают группировку «другом» Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа на брифинге.

Об этом: Байден заявил о готовности направить дополнительные силы в Афганистан

Одобрение по поводу возможного увеличения численности американских военных в Афганистане готов дать президент США Джо Байден . Об этом он заявил 26 августа в ходе выступления в Белом доме.

Читайте также: Посол России в США призвал удвоить взаимодействие для борьбы с терроризмом

Странам необходимо удвоить международное взаимодействие для борьбы с терроризмом, заявил 26 августа посол России в США Анатолий Антонов . Он также выразил соболезнования родным и близким погибших во время терактов в Афганистане.

Об этом: В результате взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек

Число погибших в Афганистане в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек. Об этом 26 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Вице-президент США Камала Харрис изменила свой график после произошедших терактов в афганской столице Кабуле, сообщила ее пресс-секретарь Симона Сандерс на странице в Twitter.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несет ответственность за теракты в афганской столице Кабуле, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Власти США предлагают награду в $5 млн за сведения о местонахождении одного из лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 26 августа передал телеканал NBC.

Самолеты вооруженных сил Новой Зеландии совершили последние вылеты из Афганистана по эвакуации граждан, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе брифинга.

Подробности в материале: Трамп заявил, что при нём взрывов в аэропорту Кабула не было бы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его нахождении у власти, взрывов, унёсших более ста жизней в аэропорту Кабула, не произошло бы. О своей убеждённости в ином ходе событий в Афганистане при сохранении своего президентства Трамп сказал в своём видеообращении в эфире телеканала Fox News.

Об этом: Блинкен и Рааб договорились о борьбе с терроризмом

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом совместные усилия Вашингтона и Лондона в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Не менее 28 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате взрывов возле аэропорта Кабула 26 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки.

По меньшей мере 1338 человек пострадали в результате взрывов возле аэропорта афганской столицы города Кабул. Об этом 27 августа сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в минздраве Афганистана.

Подробности в материале: Число жертв взрывов в Кабуле превысило 100 человек

Читайте также: Грузия будет принимать и размещать беженцев из Афганистана

Тбилиси согласился принимать беженцев из Афганистана, а также оставлять для временного проживания в Грузии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Подробности в материале: Байден: ответственные за атаку в Кабуле будут найдены и наказаны

Ответственные за взрывы у аэропорта Кабула будут найдены и наказаны, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Читайте также: Меркель назвала колоссальными риски при эвакуации из Афганистана

Риски при эвакуации из Афганистана с помощью авиации носят колоссальный характер, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 26 августа на пресс-конференции.

Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт в Кабуле и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

За каждого погибшего в Афганистане во время взрывов в аэропорту Кабула американского гражданина следует отомстить. Так считает американский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс.

Об этом: Флаг США над Белым домом приспустят до 30 августа

Американские флаги над Белым домом и над всеми общественными зданиями будут приспущены в знак траура по погибшим в Кабуле до заката 30 августа. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе пресс-конференции.

Подробности в материале: Иран и Пакистан играют решающую роль в урегулировании афганского кризиса

26 августа глава пакмстанской партии «Джамаат-и-Ислами» (ДЖИ) заявил, что Исламская Республика Иран и Пакистан должны сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Читайте подробнее: Посол РФ в США призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом

Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в аэропорту Кабула американских граждан.

Об этом: Глава МИД Индонезии посетила Катар для обсуждения ситуации в Афганистане

Читайте также: Байден объяснил уход США с авиабазы в Баграме

Решение покинуть авиабазу «Баграм» в Афганистане руководство США принимало по рекомендации американских военных. Об этом во время брифинга заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден.

Военное руководство Соединенных Штатов находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил глава Центрального командования ВС США Генерал Фрэнк Маккензи.

В Афганистане осталось примерно 150 американских граждан, пытающихся добраться до аэропорта Кабула и покинуть страну, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на источни

Читайте также: Власти Испании завершили операцию по эвакуации из Афганистана

Как сообщает газета, ещё 82 гражданина Испании покинули территорию Афганистана на двух рейсах, вылетевших из Кабула в Дубай.

Ещё два самолета ВВС Испании прилетели в Дубай из Кабула — они стали последними в рамках операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на минобороны Испании.

Франция стремится эвакуировать из Афганистана максимальное число граждан, которым может грозить опасность со стороны радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в стране. Об этом 27 августа в интервью радиостанции Europe 1 заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

Об этом: Индонезия осудила взрыв в аэропорту Кабула

Индонезия осудила взрыв в аэропорту Кабула (Афганистан), который произошел 26 августа 2021 года, сообщает Republika.

Конгрессменов интересует, в частности, почему в распоряжении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась американская военная техника, включая вертолёты и беспилотники.

Члены палаты представителей внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект о расследовании ряда обстоятельств, связанных с выводом американских военных из Афганистана. Об этом сообщает 27 августа RT.

Последние военнослужащие Сил обороны Австралии, находящиеся на территории международного аэропорта в Кабуле, покинули Афганистан после череды терактов. Об этом в ходе пресс-конференции 27 августа сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон , передает телеканал Nine News.

27 августа в ходе пресс-конференции премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил «злые, расчетливые и бесчеловечные» террористические акты в Кабуле, совершенные вечером и ночью предыдущего дня. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ещё 13 граждан Афганистана, работавших с южнокорейским правительством, прибыли в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News .

Подробности в материале: Глава МИД Украины солгал о российских самолетах в Афганистане

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уличили во лжи после его слов о том, что Россия якобы использовала для эвакуации людей из Афганистана авиабазу Баграм, которую контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

27 августа в министерстве обороны Австралии сообщили, что находящиеся на территории международного аэропорта в Кабуле последние австралийские военнослужащие покинули Афганистан. В свою очередь, выступая на пресс-конференции в тот же день, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что его правительство больше не собирается отправлять в Афганистан ни одного военного. Об этом сообщил телеканал Nine News.

После теракта, совершенного в аэропорту Кабула террористом-смертником, ситуация в воздушной гавани сохраняется спокойной. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV .

Обещав жесткую и непримиримую борьбу с террористами, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил власть в Афганистане. Таким образом, помимо страданий жертв недавних взрывов в Кабуле, теракты в столице Афганистана представляют собой серьезную проблему как для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и для Соединенных Штатов. Об этом в своей авторской статье от 26 августа написал журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг .

Об этом: Президент Грузии отреагировала на теракт в Кабуле

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт, произошедший в Кабуле. Об этом она 27 августа написала в соцсети Twitter.

Подробности в материале: В МИД Норвегии сообщили о завершении операции по эвакуации людей из Кабула

После череды терактов в столице Афганистана 26 августа норвежское правительство более не может продолжать операцию по эвакуации людей, в том числе и своих граждан, из Кабула. Об этом стало известно вечером того же дня, передает телеканал RNK.

Несмотря на череду терактов 26 августа, Швеция продолжает эвакуацию людей из «шведского списка» с территории международного аэропорта в Кабуле. Об этом 27 августа в эфире Sveriges Radio заявила пресс-секретарь министерства обороны страны Тереза Фагерстедт .

После кровавых событий вечера и ночи 26−27 августа у министерства иностранных дел Швеции появилась информация о том, что в районе международного аэропорта в Кабуле снова готовятся террористические акции. Об этом 27 августа написала у себя в Twitter министр иностранных дел Анн Линде .

Он отметил, что турецкая сторона пока не ответила на это предложение, так как о принятии решения на этот счёт сейчас не может быть и речи.

«Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам», — сказал Эрдоган.

Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложило Турции управлять аэропортом в Кабуле, а его безопасность взять на себя. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 27 августа на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

В результате серии терактов в Кабуле 26 августа жертвами нападения стали десятки рядовых афганцев, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американских военнослужащих. По данным эксперта по Афганистану из Шведского института оборонных исследований Хелен Лакенбауэр , за атакой стоит подгруппа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой раньше принадлежали к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом она 27 августа рассказала в эфире шведского телеканала SVT Nyheter.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане. Сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

Афганская ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этому есть доказательства, заявил один из организаторов сопротивления радикалам, объявивший себя законным исполняющим обязанности президента Афганистана, Амрулла Салех .

Решение правительства Албании приютить у себя с стране беженцев из Афганистана не связана с религией. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама 26 августа.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших», — сказал Песков

Россия осуждает террористические акты, произошедшие накануне в столице Афганистана Кабуле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

В связи с произошедшими терактами 26 августа возле аэропорта в Кабуле и наличием угрозы повторения террористических атак правительство Швеции приняло решение прекратить эвакуацию людей из Афганистана. Об этом 27 августа сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

Об этом: Первые беженцы из Афганистана прибыли в Албанию

По сообщениям агентства AP, пассажирский самолет египетской компании Almasria universal приземлился рано утром в аэропорту Тираны, из которого «вышли мужчины, женщины, дети и пожилые люди».

Первая группа афганских беженцев прибыла 27 августа в Тирану. Об этом сообщили в правительстве Албании, не уточняя детали.

Геополитическое отступление Америки — это геополитическое отступление всего коллективного Запада, ибо без военной, политической и экономической мощи США данный блок мало что из себя представляет.

Подробности в материале: США эвакуировали из Кабула 105 тыс. человек

Власти Соединенных Штатов вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула с 14 августа почти 105 тыс. человек, заявил 27 августа заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Таких планов у президента нет, так как Россия не участвовала в возглавляемой США коалиции, которая действовала в этой стране.

Российский президент Владимир Путин не планирует публичных заявлений по обстановке в Афганистане. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 августа журналистам.

Подробности в материале: В Варшаву из Афганистана вернулись польские военнослужащие

27 августа в Варшаву из Афганистана вернулись польские военнослужащие, которые помогали в эвакуации людей из аэропорта в Кабуле. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Польши.

Вашингтон не обращался к Москве за помощью в расследовании теракта, который был совершён 26 августа у аэропорта Кабула. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о готовности Москвы оказать в этом содействие Вашингтону.

Афганцы в аэропорту Кабула во время эвакуации. (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Продовольственную помощь окажет Узбекистан Афганистану, где произошла смена власти. Об этом узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев заявил 27 августа, сообщает Kun.uz.

Читайте также: Трое граждан Афганистана застрелены на границе с Пакистаном

Военные Пакистана застрелили граждан Афганистана, пытавшихся перейти границу в районе одного из контрольно-пропускных пунктов на северо-западе страны.

Подробности в материале: На Западе взрывы в Кабуле назвали самым чёрным днём в правлении Байдена

«Самым чёрным днем» с момента прихода Байдена к власти в США назвала день терактов в афганской столице британская газета The Guardian. Теперь, отмечает издание, ему предстоит решить, как быть со сроком вывода американских войск из Афганистана.

Самый чёрный день для американского президента Джо Байдена — это 26 августа, когда в аэропорту Кабула произошли взрывы, унёсшие жизни десятков людей. Об этом написали ведущие западные СМИ.

Об этом: Россия осудила теракты в Кабуле

Последние события в Афганистане могут повлиять на текущую обстановку на Балканах, несмотря на то, что произошли они за тысячи километров от этого региона. Такое мнение высказал ИА REGNUM российский историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт .

«Самыми решительными словами я осуждаю чудовищные атаки в кабульском аэропорту, в результате которых погибли десятки человек, в том числе американские солдаты, наши союзники», — отметил он.

Президент Польши Анджей Дуда осудил теракт в кабульском аэропорту, где в результате взрывов погибли десятки человек. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Подробности в материале: Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек

В результате взрывов в аэропорту Кабула, по последним данным, погибли не менее 170 человек, более 200 человек пострадали, передаёт CBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.

Об этом: Совет Безопасности ООН осудил теракт в аэропорту Кабула

Все исполнители, организаторы и спонсоры теракта в аэропорту Кабула должны быть привлечены к ответственности, говорится в заявлении Совета Безопасности ООН.

Более 100 афганских журналистов и членов их семей прибыли в Мексику, сообщает CNN со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Мексики.

США «продолжат координировать свои действия» с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обеспечения безопасной эвакуации из аэропорта в Кабуле, Афганистан, где террористы-смертники совершили теракт, в результате которого погибли 12 американских военнослужащих и еще 15 получили ранения. Об этом 27 августа сообщает Fox News.

Читайте подробнее: Среди погибших в результате теракта в Кабуле есть подданные Великобритании

Двое граждан Великобритании погибли и ещё двое пострадали в результате теракта, произошедшего в аэропорту Кабула, сообщил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб .

Информация о том, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 103 человека, включая 13 военнослужащих армии США, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом: США эвакуировали из Кабула 300 американцев за 24 часа

Более 300 американцев были эвакуированы из Кабула за последние 24 часа, сообщил 27 августа генерал-майор армии США Уильям Тейлор во время брифинга.

Пентагон заявил, что 26 августа произошел только один взрыв у ворот аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает 27 августа CNN.

Представители Пентагона заявили, что они получают «достоверные» сообщения об угрозах в районе эвакуации в Афганистане и отслеживают эти угрозы «виртуально, в режиме реального времени». Об этом 27 августа сообщает CNN.

Об этом: Пентагон выделил еще три базы для размещения эвакуированных афганцев

США используют дополнительные военные базы для оказания помощи в проведении операций по эвакуации из Афганистана, сообщил 27 августа представитель Пентагона.

Два взрыва прогремели рядом с аэропортом Кабула 26 августа, убив десятки людей, в том числе 13 американских военнослужащих. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как посольство США в Афганистане предупредило о неизбежном нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посоветовало своим гражданам держаться подальше от аэропорта.

Об этом: Консул Италии покинет Кабул на последнем самолёте

На Родине в эти дни консул получил широкую известность благодаря фотографии, на которой он принимает через стену внутреннего периметра аэропорта плачущего ребенка.

Об этом: Все граждане Италии покинули Афганистан

Все граждане Италии, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо .Кроме того, на военных самолетах были вывезены чуть менее 5000 граждан Афганистана — в основном те, кто сотрудничал с посольством и военной миссией Италии, а также члены их семей.

На добровольное исполнение этого требования талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделяют недельный срок. После его окончания обещано «принять меры».

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющееся фактической властью в Афганистане, объявило жителям Кабула, что они должны сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщает 27 августа телеканал 1TV.

Взрывы в Кабуле могут спровоцировать террористические атаки на американо-мексиканской границе, предупредил конгрессмен-республиканец из Техаса Тони Гонзалес , который служил в ВМС США и участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

Американская актриса Анджелина Джоли на прошлой неделе зарегистрировалась в Instagram и в своем первом посте осудила президента США Джо Байдена за хаотичную эвакуацию из Афганистана.

Эвакуация из Афганистана французских граждан и лиц, сотрудничавших с Парижем, завершена. Об этом 27 августа говорится в совместном заявлении МИД и минобороны Франции.

США в ближайшие дни начнут сокращение численности своих войск в Кабуле, намереваясь завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к 31 августа. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 августа заявила в ходе регулярного брифинга.

Подробности в материале: Глава МИД Словакии сообщил, что 20 афганцам не дали вылететь из Кабула

Двадцать граждан Афганистана, которые должны были быть эвакуированы из Кабула в Тбилиси на норвежском самолете, не смогли попасть на борт из-за действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 августа сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Словакии Иван Корчок .

Читайте также: Военные США провели спецоперацию против террориста в Афганистане

Американские военные провели спецоперацию против террориста из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого подозревают в нападениях. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Центрального командования США Уильяма Урбана .

Читайте также: Посольство США вновь призвало сограждан не приезжать в аэропорт Кабула

Посольство США в Афганистане вновь настоятельно рекомендует американцам избегать входов в кабульский аэропорт, а также не предпринимать попыток самостоятельно попасть на его территорию из-за сохраняющихся угроз безопасности. Об этом 27 августа сообщается на сайте посольства.

Читайте также: В Албанию прибыл второй самолет с беженцами из Афганистана

В аэропорт имени матери Терезы в Тиране в ночь с 27 на 28 августа прибыл второй самолет, на борту которого находились 95 беженцев из Афганистана.

Требование отправить в отставку американского госсекретаря Энтони Блинкена выдвинули представители Республиканской партии в палате представителей США из-за происходящего в Афганистане, 27 августа передает телеканал Fox News.

Подробности в материале: Министры обороны Северной Македонии и Словении осудили стрельбу в Кабуле

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министры обороны двух крошечных балканских государств высказали готовность противостоять «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «как две страны НАТО».

Читайте также: В Пентагоне заявили о выпущенных из тюрем тысячах заключенных в Афганистане

Тысячи заключенных в Афганистане были выпущены из тюрем радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 августа в ходе брифинга.

27 августа министерство иностранных дел Ирана выразило глубокую скорбь в связи с террористическим инцидентом в Афганистане, осудив взрыв бомбы возле аэропорта Кабула. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство обороны США заявило, что американские вооруженные силы провели спецоперацию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана.

Все женщины, работающие в медицинских учреждениях Афганистана, должны вернуться на рабочие места. С таким призывом выступило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 27 августа сообщил на своей странице в Twitter представитель группировки Забихулла Муджахид .

Грузия 27 августа отправила в Афганистан питьевую воду в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Об этом: Посол ЕС поблагодарил Грузию за помощь при эвакуации из Афганистана

Грузия помогла странам Евросоюза провести эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом 28 августа сообщил посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель в соцсети Twitter.

Читайте также: Британия завершила операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана

Власти Великобритании завершили операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана, заявил 28 августа посол Соединенного Королевства в республике Лори Бристоу.

Вывод военного контингента из Афганистана завершила Турция. Об этом 28 августа сообщили Anadolu Ajansı в министерстве национальной обороны Турции.

Власти Соединенных Штатов уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле, сообщает The New York Times.

Читайте также: Джонсон и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

В аэропорту Кабула в настоящее время находятся менее четырех тысяч военных США, сообщает 28 августа Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Подробности в материале: Три самолета с эвакуированными из Афганистана прибудут на Украину

Три самолета, на борту которых находятся эвакуированные из Афганистана, прибудут на Украину 28 августа. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин журналистам.

В Афганистане в результате авиаудара США ликвидированы два боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба Пентагона.

Об этом: Зеленский назвал блестящей работу украинских силовиков в Афганистане

Украинские силовики, разведчики и дипломаты при эвакуации граждан из Афганистана «провели блестящую работу». Об этом 28 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

Об этом: В Пентагоне заявили о начале вывода войск США из аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула начали покидать военные США. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в провинции Панджшер остается спокойной.

Подробности в материале: В России видят хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о наличии хороших шансов для наведения порядка в стране.

Читайте подробнее: Власти Украины вывезли из Афганистана более 600 человек

Более 600 человек были эвакуированы в общей сложности на украинских самолетах из Афганистана. Об этом 28 августа сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в соцсети Facebook.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Госдепа.

Самолёт с британскими военнослужащими, которые оставались в аэропорту Кабула, вылетел из Афганистана.

Об этом: Шойгу назвал армию Украины менее вооружённой в сравнении с «Талибаном"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Украинская армия после ухода США из Афганистана оказалась слабее «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заполучил в своё распоряжении сотни единиц американских вооружений. Об этом 28 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Афганские террористы могут вновь атаковать аэропорт Кабула в ближайшее время, заявил 28 августа президент США Джо Байден , ссылаясь на данные американских военных.

Союзники России в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, сообщил 28 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов .

Подробности в материале: Франция и Великобритания инициировали создание зоны безопасности в Кабуле

Дипломаты из Франции и Великобритании предложили создать в Кабуле специальную зону безопасности, которую будут контролировать силы Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 августа сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Власти Великобритании введут санкции против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если боевики заблокируют выезд из Афганистана для желающих покинуть страну. Об этом 29 августа написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в статье для The Sunday Telegraph.

Читайте также: Операция ВС США по эвакуации людей из Кабула перешла в финальную стадию Американский военно-транспортный самолёт в Кабульском аэропорту twitter.com/USNationalGuard

В аэропорту Кабула ожидают эвакуации военно-транспортными самолётами США около тысячи человек.

Подробности в материале: Президент США намерен отозвать всех диппредставителей страны из Афганистана

Администрация Белого дома ещё не приняла окончательного решения по вопросу о сохранении дипмиссии США в Афганистане после 31 августа.

Читайте подробнее: Борис Джонсон: Великобритания вывезла из Афганистана всех, кого планировала Борис Джонсон (cc) Andrew Parsons No 10 Downing Street

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство эвакуировало из Афганистана подданных её величества и афганцев, сотрудничавших с британцами. Об этом Джонсон объявил сегодня, 29 августа.

В Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби.

В Кабуле сегодня, 29 августа, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Целью ракетного удара США по территории Кабула была ликвидация террориста-смертника, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подробности в материале: В США высоко оценили риск новых терактов в Кабуле

Опасность совершения новых терактов в ближайшие дни в районе аэропорта Кабула очень велика, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

Об этом: Пентагон подтвердил авиаудар по автомобилю со взрывчаткой в Кабуле

Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, целью которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования Билла Урбана.

Власти США должны помочь новому руководству Афганистана остановить насилие, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Подробности в материале: Число жертв ракетного удара США по Кабулу возросло до семи

Подробности в материале: В Турции не смогут предоставить убежище для беженцев из Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не сможет предоставить убежище для беженцев из Афганистана.

Президент США Джо Байден совместно со своей супругой провел встречу с семьями американских военнослужащих, погибших в Афганистане.

Об этом: Число погибших при ракетном ударе США в Кабуле возросло до девяти человек

Среди погибших в результате ракетного удара США по Кабулу — шестеро детей, самым младшим из них было по два года.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью Мураду Газдиеву @msgazdiev рассказал, почему многие афганцы поддержали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Если боевое ядро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это 60 тыс. человек, ну как 20 лет 60 тыс. человек будут воевать против всего этого с минимальным вооружённым оснащением? Значит, вывод только один — у них большая социальная база. Кто эта социальная база? Это нищие люди, это люди бедные, это те люди, которые разочаровались в правительстве Гани. И народ-то его рассматривал не как афганца, памятуя о том, какую помощь ему оказала Америка в его то ли избрании, то ли назначении».

Вести: над Кабулом снова летают ракеты. Сообщают, что они были запущены по аэропорту неизвестными. Системы ПВО перехватили ракеты.

Утром 30 августа по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет, и не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США. Об этом 30 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

09:03 30.08.2021

Посольство России в Афганистане в данный момент формирует новые группы для эвакуации из Кабула.

Соответствующее заявление могут подать:

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Цитата канала new_militarycolumnist.

09:16 30.08.2021 По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, политическое признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможно после гарантий безопасного перемещения для лиц, желающих покинуть Афганистан. Также радикалам следует уважать права женщин и девочек и предотвратить повторное превращение страны в «инкубатор глобального терроризма». Читайте подробнее: Джонсон перечислил условия для признания афганских радикалов

09:37 30.08.2021 О ракетной атаке в районе международного аэропорта Кабула доложили президенту США Джо Байдену сотрудники американской администрации. Об этом 30 августа сообщается в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, которое распространила пресс-служба Белого дома. Об этом: Белый дом сообщил Байдену о ракетной атаке в районе аэропорта Кабула

09:44 30.08.2021 Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле аэропорта в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Белого дома. Глава государства подтвердил, что командующим следует удвоить усилия и в первую очередь защитить американские войска на земле. Читайте также: Байдену доложили о ракетном обстреле аэропорта в Кабуле

09:55 30.08.2021 Посольство России в Кабуле объявило о начале формирования новых списков на вывозные рейсы из Афганистана, говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. Подробности в материале: Посольство РФ начало формирование списков на новые вывозные рейсы из Кабула

10:12 30.08.2021 По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, кризис в Афганистане должен обсуждаться в том числе с Россией и Китаем.

10:25 30.08.2021 Семь из десяти жителей Южной Кореи поддерживают решение правительства о выдаче долгосрочных виз афганцам, эвакуированным в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter. Подробности в материале: Около 70% жителей Южной Кореи одобряют выдачу виз беженцам из Афганистана

10:36 30.08.2021 Ситуация в Афганистане свидетельствует о том, что демократию нельзя навязать извне. Об этом 29 августа заявил президент Франции Эммануэль Макарон в интервью телеканалу TF1. Читайте также: Макрон о ситуации в Афганистане: демократию невозможно навязать извне

10:47 30.08.2021 Сотни афганцев окружили американское посольство в Кабуле. Люди кричат и толкаются в надежде получить визу для эвакуации. Осталось всего 36 часов до истечения крайнего срока эвакуации для военных сил США, ультимативно выдвинутого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Murado.

10:54 30.08.2021 Международный аэропорт в столице Афганистана Кабуле в ближайшем будущем должен перейти под контроль радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом представитель движения Забихулла Муджахид заявил 30 августа в интервью телеканалу NHK. Читайте подробнее: Радикалы рассчитывают на скорый переход аэропорта Кабула под их контроль

11:03 30.08.2021 К переговорам по ситуации, которая сложилась в настоящее время в Афганистане, необходимо также привлечь Россию и Китай. Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Ташкенте, где он находится с визитом, его слова приводит агентство DPA. Читайте также: Маас: к переговорам по Афганистану нужно привлечь Россию и Китай

11:04 30.08.2021 Доступ в интернет затруднён в афганской провинции Панджшер, которую не контролирует радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает местное информационное агентство Raha Press. Об этом: Радикалы оставили без интернета афганскую провинцию Панджшер

11:11 30.08.2021 Аэропорт «Ташкент 3» прекращает принимать транзитные рейсы с беженцами из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба государственной авиакомпании Узбекистана UzAirways. Читайте подробнее: Узбекистан прекращает принимать рейсы с беженцами из Афганистана

11:16 30.08.2021 Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведёт переговоры в режиме онлайн с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда стран по вопросам координации дальнейших действий в Афганистане. Об этом 30 августа сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс в Twitter. Читайте также: США обсудят с рядом стран координацию по Афганистану

11:20 30.08.2021 Соединенным Штатам вместе с международным сообществом необходимо предоставить Афганистану, где ранее власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), экономическую и гуманитарную помощь, чтобы помочь новым властям страны в стабилизации ситуации. Об этом 29 августа заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова пресс-служба МИД КНР. Читайте подробнее: Глава МИД КНР призвал США сотрудничать с новыми властями Афганистана

11:23 30.08.2021 Президент Белорусси Александр Лукашенко утром 30 августа провел ряд телефонных разговоров, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В частности, он обсудил проблему урегулирования ситуации в Афганистане с Владимиром Путиным. Подробности в материале: Лукашенко интересует «выработка общей позиции по Афганистану»

11:34 30.08.2021 Одна из пяти ракет, выпущенных утром 30 августа в направлении аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник. Об этом: Al Jazeera: одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели

12:00 30.08.2021 «Банки в Кабуле начали открываться, люди с утра стоят в очередях. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установил временный лимит на снятие денег — до $200 в неделю», — сообщает Maduro.

12:20 30.08.2021 Российская сторона на постоянной основе контактирует с соседними с Афганистаном странами по вопросу беженцев, количество которых может дойти до сотен тысяч. Об этом 30 августа рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. Читайте подробнее: МИД РФ контактирует с соседними с Афганистаном странами по вопросу беженцев

12:33 30.08.2021 В реакции на дестабилизацию Афганистана и угрозы для постсоветского пространства позиции ШОС и ОДКБ должны быть едины. Об этом 30 августа заявил Александр Лукашенко во время переговоров с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Читайте также: Лукашенко назвал виновных в дестабилизации Афганистана и региона

12:37 30.08.2021 Число погибших в результате нанесенного США авиаудара по автомобилю недалеко от аэропорта Кабула выросло до 12 человек, передает Al Jazeera Читайте подробнее: Число жертв удара США возле аэропорта Кабула выросло до 12

12:58 30.08.2021 В Косово 29 августа прибыла первая группа беженцев из Афганистана. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 111 человек будут размещены в лагере Bechtel Enkas неподалеку от военной базы США Bondsteel в муниципалитете Феризай. Читайте подробнее: В Косово прибыла первая группа беженцев из Афганистана

13:03 30.08.2021 Американские военные останутся на территории Афганистана и после 31 августа, хотя в этот день истекает срок объявленной президентом США эвакуации. Так считают эксперты, опрошенные 30 августа газетой «Известия». «Байден озвучивает крайний вариант, подготавливая общественность к тому, что эвакуация американских войск, афганцев и союзников может затянуться», — полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Подробности в материале: Эксперты усомнились в выводе сил США из Афганистана к 1 сентября

13:08 30.08.2021 В Таджикистане начались учения мотострелков 201-й российской военной базы. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Читайте также: В Таджикистане стартовали военные учения мотострелков ВС России

13:27 30.08.2021 Говорить об изменении статуса афганских боевиков в российском законодательстве пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока преждевременна такая постановка вопроса. Идет очень непростой этап, связанный с завершением эвакуации иностранцев и афганцев», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал преждевременным вариант смены статуса афганских боевиков

13:37 30.08.2021 Эвакуация людей из захваченного боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана по линии правительства Швеции завершена, и теперь настало время подводить итоги действий вооруженных сил Швеции в рамках международной военной операции. Свою оценку 30 августа представил журналист газеты Dagens Industri (DI) Петер Магнус Нильссон. Подробности в материале: Швеция действовала в Афганистане по двойным стандартам Холодной войны — DI

13:42 30.08.2021 «Американцы думали, что в толпе ещё смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу», — рассказал журналист @msgazdiev.

13:57 30.08.2021 Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали экс-главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана. Об этом 30 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали экс-главу совета богословов Афганистана

14:11 30.08.2021 Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить к таким проектам уже сейчас. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 30 августа в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Россия будет помогать восстановлению Афганистана — МИД

14:28 30.08.2021 Эвакуация мирных жителей Афганистана. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

14:38 30.08.2021 Россия озабочена судьбой оружия, которое военные Соединенных Штатов оставили в Афганистане, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Подробности в материале: МИД РФ: Москва озабочена судьбой оставленного США в Афганистане оружия

15:16 30.08.2021 Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации. (сс) Air Mobility Command Public Affairs

15:52 30.08.2021 Власти Соединенных Штатов были осведомлены о высоком уровне террористической угрозы в аэропорту Кабула за сутки до взрывов, сообщает Politico со ссылкой на данные секретных телефонных переговоров между командирами американских вооруженных сил. Подробности в материале: Politico: США знали о террористической угрозе в Кабуле за сутки до взрывов

16:11 30.08.2021 Ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула взяли на себя террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 августа Reuters. Читайте также: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об ответственности за ракетный обстрел аэропорта Кабула

17:11 30.08.2021 Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации. (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar

17:22 30.08.2021 Всего за четыре дня в Албанию прибыли 607 беженцев, а намерены принять — около четырех тысяч. Рейсы производятся исключительно ночью. В Албании передвижение беженцев может ограничиваться. Прибывших бесплатно протестировали на коронавирус. Расходы на содержание беженцев Тиране помогут покрыть США, куда беженцы отправятся через 12−14 месяцев, после оформления визы. Читайте также: В Албанию прибыла шестая группа беженцев из Афганистана

18:17 30.08.2021 По меньшей мере 34 афганских ребенка прибыли в США без родителей за время эвакуации из Афганистана, сообщает 30 августа CBS со ссылкой на представителя администрации Белого дома. Читайте также: В США без родителей прибыли более 30 афганских детей

18:19 30.08.2021 США продолжат операции в Афганистане до истечения срока вывода американских войск, установленного главой Белого дома Джо Байденом на 31 августа. Об этом сообщили представители Пентагона местным СМИ. Подробности в материале: Пентагон: военные США продолжают эвакуировать беженцев из Афганистана

18:21 30.08.2021 Талибы — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ. Ожидается, что 30 августа Совет Безопасности ООН проголосует за принятие резолюции, призывающей к созданию зоны безопасного прохода для желающих покинуть аэропорт Кабула после ухода американских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух дипломатов ООН. Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получат от ООН указание защищать беженцев после ухода США?

18:22 30.08.2021 Совет Безопасности ООН проведет заседание по Афганистану в понедельник, 30 августа, в 15:00 по восточному времени, согласно публичному расписанию. Подробности в материале: Совет Безопасности ООН договорился собраться для обсуждения Афганистана

18:22 30.08.2021 Издание CNN 30 августа получило информацию от местных жителей Кабула о взрыве. Читайте подробнее: CNN: местные жители Кабула сообщили о новом взрыве

18:23 30.08.2021 В Мексику 29 августа прибыла группа из 86 сотрудников афганских СМИ и членов их семей, сообщило 30 августа министерство иностранных дел Мексики. Об этом: Мексика приняла 86 сотрудников афганских СМИ на безвозмездной основе

18:24 30.08.2021 В понедельник, 30 августа, до пяти ракет было выпущено в направлении аэропорта Кабула, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США. Читайте также: Ситуация накаляется в последние часы пребывания США в Афганистане

18:25 30.08.2021 Власти Соединенных Штатов за последние 24 часа эвакуировали из аэропорта Кабула около 1200 человек, сообщает 30 августа CNN со ссылкой на Белый дом. Об этом: США эвакуировали за 24 часа из Кабула более 1 тыс. человек

18:48 30.08.2021 Акция солидарности с Афганистаном «Хватит убивать афганцев». (сс) Der Südstern

21:05 30.08.2021 Похороны американского солдата, погибшего в Афганистане. Источник: U.S. National Arhcives

21:26 30.08.2021 Бойцы спецподразделений сил безопасности Афганистана могут быть приняты на службу в состав британской армии, сообщает 30 августа телеканал CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве Британии. По утверждению источника, эту инициативу уже поддержали некоторые британские парламентарии из правящей Консервативной партии. Читайте также: Минобороны Британии готово взять на службу афганских военных — CNN

22:11 30.08.2021 Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

22:35 30.08.2021 Президент США Джо Байден приказал американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем и отомстить за атаку на аэропорт Кабула, в которой погибли 13 солдат США. Об этом 30 августа заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Читайте также: Байден разрешил военным США «всё» для мести за взрыв в Кабуле — Псаки

23:01 30.08.2021 Совет Безопасности ООН принял резолюцию по положению в Афганистане, содержащую призыв к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасный выезд из страны всех желающих граждан. В поддержку резолюции проголосовали 13 стран. Читайте также: Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану. Россия и Китай воздержались

23:03 30.08.2021 Афганцы. Источник: U.S. National Archives

23:37 30.08.2021 Авторы резолюции по Афганистану, проект которой ставился на голосование 30 августа в СБ ООН, не учли принципиальных нюансов, предложенных Россией, заявил российский постпред Василий Небензя. Об этом: Небензя объяснил, почему РФ не приняла резолюцию СБ ООН по Афганистану

23:43 30.08.2021 Последний эвакуационный авиарейс из Афганистана ушел из аэропорта Кабула, сообщает 30 августа издание Newsweek со ссылкой на официальных лиц Пентагона. По словам журналиста издания Навида Джамали, официальные лица сообщили ему, что взлетел последний самолёт и война окончена. Читайте также: Из аэропорта Кабула улетел последний самолёт США

23:48 30.08.2021 Семья одного из морских пехотинцев, погибших в Афганистане на прошлой неделе, осудила встречу президента США Джо Байдена с беременной вдовой погибшего за «постановочность» и назвала такое отношение «полным пренебрежением» к смерти военнослужащего. Подробности в материале: «Великий нарцисс» — американцы посоветовали Байдену научиться манерам

00:35 31.08.2021 Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя, таким образом, настоящую «независимость». Об этом 30 августа написал представитель террористов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласили «независимость» Афганистана

00:44 31.08.2021 Новый национальный опрос ABC News/Ipsos выявил, что большинство американцев хотят, чтобы войска оставались в аэропорту Кабула до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, а также афганцы, которые помогали США во время 20-летнего конфликта. Читайте подробнее: Опрос в США: каждые 8 из 10 американцев не поддерживают Байдена

01:09 31.08.2021 Соединенные Штаты не стали ломать технику, необходимую для функционирования аэропорта афганской столицы — Кабула, заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи в ходе брифинга. Об этом: США не стали ломать технику в аэропорту Кабула

01:15 31.08.2021 США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа объявил на брифинге в Пентагоне. Читайте также: Пентагон объявил о завершении войны в Афганистане

01:32 31.08.2021 Власти США должны потребовать от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуть военное оборудование, которое американские войска бросили в Афганистане. Об этом говорится в заявлении бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, распространенного 30 августа пресс-службой политика. Об этом: Трамп призвал вернуть оставленное в Афганистане военное оборудование

02:00 31.08.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает сотрудников высших учебных заведений Афганистана вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении представителя группировки Мохаммада Сохаила Шахина, размещенного на его странице в Twitter. Подробности в материале: Радикалы призвали вернуться к работе сотрудников вузов Афганистана

02:04 31.08.2021 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на полёты гражданских перевозчиков практически над всей территорией Афганистана. Об этом сообщается в распространённом 30 августа уведомлении регулятора. Подробности в материале: Регулятор США запретил полёты над Афганистаном

03:02 31.08.2021 Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании готовы атаковать объекты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил в опубликованном 30 августа интервью газете The Daily Telegraph. Об этом: Великобритания заявила о готовности атаковать террористов в Афганистане

03:26 31.08.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что афганскому народу требуется всесторонняя помощь от мирового сообщества, 31 августа передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя группировки. Об этом: Радикалы призвали помочь народу Афганистана

04:27 31.08.2021 Попытки совершить нападения против американских вооруженных сил в Афганистане в ходе операции по эвакуации предпринимала группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа на брифинге. Читайте также: В Пентагоне сообщили о попытках терактов против военных США в Афганистане

04:39 31.08.2021 США после эвакуации из Кабула продолжат дипломатическую работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом 30 августа сообщил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен. Читайте также: США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане

04:43 31.08.2021 Вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к США, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 30 августа в интервью телеканалу One America News Network. Читайте также: Трамп заявил о потере уважения к США из-за вывода войск из Афганистана

06:36 31.08.2021 Воюющий против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фронт сопротивления Афганистана согласится прекратить борьбу и уйдёт из политики при условии, что в стране будет создано инклюзивное правительство, обеспечивающее права и свободы граждан. Об этом 30 августа заявил лидер афганских повстанцев Ахмад Масуд в интервью изданию Foreign Policy. Об этом: Лидер повстанцев в Афганистане назвал условие прекращения войны с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

06:54 31.08.2021 Последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа, заявил представитель афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Исламисты подтвердили полный вывод войск США из Афганистана

07:09 31.08.2021 Афганистан U.S. National Archives

07:46 31.08.2021 Американцы обсудили в Twitter, был ли у президента Джо Байдена другой вариант развития событий в Афганистане, который не завершился бы катастрофой. Читайте также: Американцы: США «обляпались и убежали» из Афганистана

07:52 31.08.2021 Франция признает власть радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в случае выполнения группировкой ряда условий, заявил представитель МИД Франции 30 августа в ходе пресс-конференции. Об этом: Власти Франции назвали условия для признания власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

08:03 31.08.2021 США проиграли в Афганистане, не достигнув целей, которые перед собой ставили. Об этом заявил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид, 31 августа передает телеканал 1TV News. Об этом: Радикалы заявили о проигрыше США в Афганистане

08:10 31.08.2021 Американские военные выведены из Афганистана, миссия в республике завершена. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. Читайте подробнее: США объявили о завершении 20-летней миссии в Афганистане

08:19 31.08.2021 Длинные очереди жителей Афганистана, которое захотели снять денежные средства со своих счетов, выстроились у банков афганской столицы Кабула. Об этом 31 августа передал телеканал Ariana News. Об этом: В Кабуле образовались очереди желающих снять наличные с банковских счетов

08:33 31.08.2021 Жёсткая критика обрушилась на власти США после отправки из Кабула последнего авиарейса с американскими военными. Война в Афганистане оказалась бездарной и бессмысленной, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 31 августа в своем телеграм-канале. «У США начался «афганский синдром», — констатирует Пушков. Читайте также: Пушков: у Соединённых Штатов начался «афганский синдром»

08:48 31.08.2021 Более 2,4 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц погибли за время войны в Афганистане, более 20 тыс. человек были ранены. Такова цена почти двадцатилетней военной кампании, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа на брифинге в Пентагоне. «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены», — сказал Маккензи. Читайте подробнее: В Пентагоне назвали потери США за 20 лет войны в Афганистане

08:54 31.08.2021 Соединенные Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид. Об этом 31 августа сообщает телеканал 1TV News. Подробности в материале: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о поражении США в Афганистане

08:59 31.08.2021 Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, стреляли в воздух в ознаменование ухода американских войск из страны. Такую видеозапись опубликовал журналист Александр Коц в своём телеграм-канале. «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) салютуют», — написал Коц.

09:16 31.08.2021 Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон 30 августа обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера. Читайте также: Ташкент и Душанбе усилят координацию из-за событий в Афганистане

09:19 31.08.2021 Военные США могли покинуть Афганистан гораздо раньше, однако американские структуры были заняты активным освоением военного бюджета, так называемой гуманитарной помощью и зарабатыванием на наркобизнесе. Такое мнение 31 августа высказал политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Рен ТВ». Читайте подробнее: Эксперт: причина затяжной кампании США в Афганистане — наркобизнес

09:48 31.08.2021 Соединенные Штаты приостанавливают дипломатическое присутствие в Кабуле, но американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Читайте также: Блинкен: США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане через Катар

09:51 31.08.2021 Солдаты США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

10:03 31.08.2021 Пилоты ВВС Афганистана, сбежавшие в Узбекистан, могут быть депортированы на родину, если США их своевременно не вывезут. Об этом 30 августа сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Об этом: Сбежавших в Узбекистан пилотов ВВС Афганистана могут депортировать — WSJ

10:09 31.08.2021 В Соединенных Штатах отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США после выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщили в организации Flag Officers For America. Читайте также: В США потребовали отставки руководства Пентагона

10:25 31.08.2021 Вооруженные силы Великобритании готовы нанести авиационные удары по целям террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 30 августа рассказал начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает ИА «Красная Весна». Подробности в материале: В Лондоне заявили о готовности нанести авиаудары по боевикам в Афганистане

10:47 31.08.2021 Курьёз, произошедший во время выступления президента США Джозефа Байдена в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, где американский лидер отказался отвечать на вопрос журналиста об Афганистане и не смог найти выход, в результате чего блуждал какое-то время по конференц-залу, вызвал реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 31 августа в социальной сети Facebook. Об этом: «Сидел бы лучше на пенсии» — сети о курьёзе на пресс-конференции Байдена

11:09 31.08.2021 Многие пользователи пришли к выводу, что Байден выглядит уже не смешно или нелепо, а скорее жалко. Подписчики соцсетей уверены, что ему следовало спокойно наслаждаться старостью, а не занимать пост президента огромного государства.

11:09 31.08.2021 Вывод Соединёнными Штатами своих войск из Афганистана является величайшим унижением в американской истории. Об этом 30 августа заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает ИА «Красная Весна». Читайте подробнее: Трамп назвал вывод войск США из Афганистана величайшим унижением

11:13 31.08.2021 Граница между Узбекистаном и Афганистаном остаётся закрытой. Об этом говорится в обнародованном заявлении министерства иностранных дел Узбекистана. Подробности в материале: Ташкент отреагировал на сообщения об открытии афганско-узбекской границы

11:16 31.08.2021 Сегодня, 31 августа, в день, когда истекает срок окончательного выхода США из Афганистана, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил на пресс-конференции, в ходе которой была поднята тема эвакуации оставшихся беженцев из Афганистана. По словам Моррисона, Австралия не бросит оставшихся людей и продолжит их вывозить в течение «долгих лет». Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: Австралия будет вывозить людей из Афганистана «ещё долгие годы»

11:31 31.08.2021 В Афганистане U.S. National Archives

11:52 31.08.2021 Аэропорт в Кабуле, откуда ушли американские военные, вскоре заработает для гражданской авиации. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид. Об этом: Радикалы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданской авиации

12:10 31.08.2021 В правительстве Молдавии не обсуждается вопрос о размещении в стране беженцев из Афганистана. Об этом 31 августа сообщил премьер-министр республики Игорь Гросу на пресс-конференции. Читайте также: В Молдавии обозначили позицию по беженцам из Афганистана

12:20 31.08.2021 Первая группа из 149 беженцев из Афганистана прибыла 30 августа поздно вечером в столицу Северной Македонии — Скопье. Об этом: Первые беженцы из Афганистана прибыли в Северную Македонию

12:33 31.08.2021 После ухода из Афганистана американских войск и прихода к власти боевиков люди пытаются сбежать из этой страны любой ценой. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — сказал Шойгу. Об этом: Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

12:57 31.08.2021 Население Афганистана отличается большой неоднородностью в этническом отношении. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24». Об этом: Афганистан является Советским Союзом в миниатюре — эксперт

12:58 31.08.2021 Катарская сторона не смогла убедить радикальное движение «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в необходимости оставить в международном аэропорту Кабула иностранные силы. Об этом 30 августа заявил глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, передает ИА «Красная Весна». Читайте подробнее: Катар не смог убедить талибов* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставить иностранные силы в аэропорту Кабула

13:05 31.08.2021 Американское присутствие в Афганистане обернулось полным провалом спецслужб США, Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Опять на те же грабли» — о провале американцев в Афганистане

13:12 31.08.2021 США не смогли реализовать свою стандартную политическую стратегию в Афганистане. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24». Об этом: «На этот раз планы американцев не сработали» — о ситуации в Афганистане

13:13 31.08.2021 Самолёт «Kam Air» в аэропорту Кабула (сс) Srikrishna1

13:19 31.08.2021 Афганистан под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должен представляться политически монолитной системой. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Талибы* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поделены на несколько группировок — эксперт о единстве Афганистана

13:25 31.08.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли практически без боя установить контроль над Афганистаном в немалой степени благодаря культурной специфике региона. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Эксперт объяснил быстрое установление контроля талибов* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном

14:13 31.08.2021 Опасения на тему возможности ввода войск Организации договора о коллективной безопасности на территорию Афганистана являются беспочвенными. Об этом в эфире телеканала «Мир 24» заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. «Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация», — сказал Зась. Об этом: В ОДКБ не планируют вводить войска в Афганистан

14:27 31.08.2021 Захват Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ожидаемым. Но никто — даже сами террористы — не думал, что все произойдет так быстро. Какой теперь будет жизнь простых афганцев? На этот вопрос постарался ответить журналист шведской новостной службы SVT Nyheter Самир Абу Эйд, который в своей авторской статье от 31 августа представил три возможных сценария развития ситуации после окончательного выхода США из Афганистана. Читайте подробнее: В Швеции спрогнозировали три сценария развития ситуации в Афганистане

14:28 31.08.2021 Завернутая в хиджаб Магда Гад, корреспондент шведской газеты Expressen, похоже, не побоялась остаться в Кабуле после того, как последние американские военные накануне покинули аэропорт. 31 августа она вышла в прямой эфир телеканал SVT, чтобы рассказать о развитии ситуации в последние часы. Читайте также: Жители Афганистана «стирают свою прошлую жизнь» после ухода США — SVT

14:59 31.08.2021 Германия может принять у себя до 40 тыс. афганцев, которые сотрудничали с ФРГ и нуждаются в убежище после прихода радикалов к власти. Об этом германский канцлер Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. «И это не 300 человек, а, вероятно, от 10 до 40 тысяч», — сказала Меркель на конференции, которую транслировало издание Spiegel. Читайте также: Германия готова предоставить убежище 40 тыс. афганцев

15:53 31.08.2021 Власти Германии обсуждают с другими странами ЕС, как будут устанавливаться контакты с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 31 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции перед переговорами с австрийским коллегой Себастьяном Курцем. Об этом: Германия обсуждает с рядом стран установление контактов с радикалами

16:20 31.08.2021 Афганцы в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

16:57 31.08.2021 Афганцам не следует ехать в страны Европы, заявил 31 августа датский министр по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе в Брюсселе. Подробности в материале: В ЕС заявили, что не рады беженцам из Афганистана

17:24 31.08.2021 Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США привержены эвакуировать из Афганистана оставшихся американцев, вопреки тому, что войска покинули страну. Белый дом намерен вывести оставшихся людей из страны дипломатическим путем, сообщает 31 августа CNN. Читайте подробнее: США эвакуируют оставшихся в Кабуле американцев «с помощью дипломатии»

17:26 31.08.2021 Военные США перед уходом из Афганистана демилитаризовали оборудование и привели его в негодность, сказал 31 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает Politico. Подробности в материале: Военные США вывели из строя оружие и самолеты перед уходом из Афганистана

17:38 31.08.2021 Странам Запада пора прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, насаждая «демократию», написала 31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В МИД РФ прокомментировали заявление из ЕС об афганских беженцах

19:43 31.08.2021 Эвакуация мирного населения из Афганистана. (сс) U.S. Marine Corps. Staff Sgt. Victor Mancilla

19:53 31.08.2021 Решение созвать международную конференцию, посвящённую вопросу расселения беженцев из Афганистана, принял Совет ЕС на заседании 31 августа, написала комиссар по внутренним делам Европейского союза Илва Йоханссон в своём Twitter. Об этом: Совет ЕС принял решение по беженцам из Афганистана

20:04 31.08.2021 Американские военные 31 августа покинули Афганистан, тем самым завершив 20-летнюю миссию в республике по борьбе с терроризмом. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. Читайте подробнее: Соцсети США о Байдене: «Мне так стыдно за эту администрацию»

20:42 31.08.2021 Не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана на военных самолётах США, пообещал 31 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале написала: «Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец». Об этом: Генсек НАТО пообещал не забыть тех, кто не успел покинуть Афганистан

20:57 31.08.2021 Наплыв афганских беженцев в ЕС недопустим, говорится в опубликованном 31 августа заявлении Совета ЕС. Подробности в материале: Совет ЕС опубликовал заявление по мигрантам из Афганистана

21:01 31.08.2021 Президент США Джо Байден в последние дни августа столкнулся с растущей критикой со стороны законодателей из собственной Демократической партии. Недовольство вызвал уход американских войск из Афганистана после хаотичной эвакуации. Читайте также: «Крысы прыгают с тонущего корабля» — Байден потерял поддержку своей партии

21:48 31.08.2021 Когда Соединенные Штаты после 20-летнего присутствия срочно покинули Афганистан, в стране возник вакуум власти, который попытается заполнить Китай, ведь геополитическое положение Афганистана и богатые полезными ископаемыми горы делают страну крайне интересной для руководства Компартии Китая. Однако ситуация с безопасностью заставляет китайцев колебаться, поскольку они не хотят брать на себя слишком большую ответственность за развитие событий в стране, контролируемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: SVT: Китай намерен заполнить вакуум власти в Афганистане

22:56 31.08.2021 Солдат вооруженных сил Франции с афганскими беженками. (сс) U.S. Army. Staff Sgt. True Thao

22:57 31.08.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что афганские беженцы получили в Албании временное убежище, но они могут решить остаться в этой стране навсегда. По словам Рамы, предоставление американской визы может занять больше, чем заявленные 12−14 месяцев. Глава правительства Албании отметил, что хоть международные организации и помогли афганцам эвакуироваться, богатые страны не так уж активно помогают беженцам. Читайте подробнее: В Албании предложили афганским беженцам не уезжать в США

23:06 31.08.2021 Канада примет до 5 тыс. афганских беженцев, эвакуированных из Кабула Соединенными Штатами, сообщает 31 августа CP24. Читайте подробнее: Канада примет до 5 тыс. беженцев, эвакуированных США

23:06 31.08.2021 Сенат США 31 августа одобрил законопроект, который должен предоставить временную помощь американским гражданам, вернувшимся из Афганистана. Об этом сообщает CNN. Читайте подробнее: США выделят до $10 млн на помощь эвакуированным из Афганистана американцам

23:06 31.08.2021 «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Американские военные заключили секретное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого боевики сопровождали американцев до ворот аэропорта Кабула, сообщает 31 августа CNN. Читайте также: Талибы* организовали «секретные ворота» для граждан США в аэропорт Кабула

23:18 31.08.2021 Вывод американского контингента из Афганистана прошёл очень удачно, сообщил 31 августа журналистам президент США Джо Байден. Читайте также: Байден заявил о блестящем уходе США из Афганистана

23:24 31.08.2021 В Косово уже прибыли 355 афганцев, всего же ожидают около двух тысяч беженцев. Изначально заявлялось, что беженцам будет предоставлено временное убежище на 12−14 месяцев, после чего они надеются получить американскую визу, однако министр внутренних дел Косово Свечля заявил, что союзники пообещали, что беженцы покинут территорию Косово как можно быстрее. Подробности в материале: В Косово прибыли еще две группы беженцев из Афганистана

23:35 31.08.2021 Всего в Северной Македонии планируют принять около тысячи беженцев. В соседнюю Албанию уже прибыли около 500 человек, около 300 прибыли в Косово. Ожидается, что расходы на их содержание покроют США, которые пообещали беженцам одобрить визу в течение 12−14 месяцев. Читайте подробнее: У прибывших в Северную Македонию беженцев не выявили коронавирус

23:47 31.08.2021 Военные США перед уходом из Афганистана демилитаризовали оборудование и привели его в негодность, сказал 31 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Однако американские пользователи социальных сетей не поверили такому заявлению, указав, что, во-первых, боевики неоднократно были замечены на видео с американским оружием, и, во-вторых, армия США физически не могла испортить свое оружие, доставшееся талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после позорного побега афганской армии. Читайте также: «Вывели из строя оружие в Афганистане? Шутите?» — в США не верят Пентагону

00:28 01.09.2021 Президент США Джо Байден заявил, что он был вынужден выполнять соглашение, заключенное предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом американский лидер сказал 31 августа в ходе телеобращения к согражданам. Читайте подробнее: Байден обвинил Трампа в выводе войск из Афганистана

00:47 01.09.2021 Гуманитарные операции, которые проводит Организация Объединенных Наций в Афганистане, продолжатся, несмотря на вывод войск США и их союзников из республики. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 31 августа на брифинге. Читайте также: В ООН подтвердили продолжение гуманитарных операций в Афганистане

01:05 01.09.2021 В Катаре прошла встреча специального представителя премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймона Гасса с высокопоставленными представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом журналист газеты The Times Стивен Суинфорд 31 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Подробности в материале: Спецпредставитель Лондона встретился в Катаре с афганскими радикалами

01:10 01.09.2021 Существует нечто сенсационное в словах президента США Джо Байдена о «завершении эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», написал 31 августа глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Подробности в материале: Пушков заявил о сенсации в словах Байдена о попытках США переустроить мир

01:56 01.09.2021 Вывод американских войск из Афганистана завершает эпоху крупных военных кампаний США, направленных на вооруженное переустройство других государств. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 31 августа в телеобращении к согражданам. Об этом: Байден заявил об отказе США от попыток военного переустройства других стран

02:16 01.09.2021 Ситуацию в Афганистане и ее последствия для соседних стран обсудили в ходе телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе французского лидера. Читайте подробнее: Лидеры Франции и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

05:05 01.09.2021 Гуманитарная катастрофа надвигается в Афганистане в связи с углубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша, распространенном 31 августа его пресс-службой. Читайте подробнее: Глава ООН заявил о надвигающейся катастрофе в Афганистане

05:13 01.09.2021 Эвакуированные из Кабула афганцы смогут оставаться на территории Великобритании не пять лет, как предполагалось ранее, а без ограничения срока. Об этом 1 сентября сообщает министерство внутренних дел королевства. Об этом: Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят остаться в ней навсегда

05:14 01.09.2021 Афганские дети во время эвакуации в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Air Force. Master Sgt. Donald R. Allen

06:46 01.09.2021 Провалом выглядит визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон из-за вывода войск США из Афганистана, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 31 августа в своем телеграм-канале. Подробности в материале: Пушков назвал провалом визит Зеленского в США из-за ситуации с Афганистаном

07:14 01.09.2021 Совет показывать успехи правительственной армии в борьбе с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане независимо от реального положения дел давал афганскому президенту Ашрафу Гани американский лидер Джо Байден. Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters. Читайте подробнее: Байден советовал президенту Афганистана лгать по поводу борьбы с радикалами

07:48 01.09.2021 Отказ афганских беженцев добровольно вернуться в Афганистан и отсутствие необходимой инфраструктуры в их стране привели к продлению срока проживания в Иране. Читайте также: Иран провёл ежегодное совещание по обучению афганских беженцев

07:51 01.09.2021 Афганцы садятся на борт самолета вооруженных сил США. (сс) U.S. Air Force. Master Sgt. Donald R. Allen

08:24 01.09.2021 Переводчик Мохаммед, в 2008 году помогавший спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые попали в сложную ситуацию после вынужденной посадки их вертолета в афганской долине во время снежной бури, не был эвакуирован США из Афганистана. Об этом 1 сентября сообщает Wall Street Journal. Подробности в материале: США оставили в Афганистане переводчика, который спас Байдена в 2008 году

08:38 01.09.2021 В настоящее время в Афганистане находятся сотни тысяч перемещенных лиц, а из страны уже уехали десятки тысяч беженцев. Однако 31 августа, направляясь на встречу в Брюсселе, посвященную ситуации в Афганистане, министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон заявил в интервью телеканалу SVT, что ЕС сумеет избежать кризиса беженцев, который произошел в 2015 году. Читайте подробнее: МВД Швеции: афганские беженцы не спровоцируют кризис, как в 2015 году

08:41 01.09.2021 Соединенные Штаты взаимодействуют с Катаром и Турцией по поводу восстановления полноценной работы аэропорта афганской столицы Кабула, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 31 августа на брифинге. Подробности в материале: Псаки сообщила о переговорах США, Катара и Турции по аэропорту в Кабуле

08:45 01.09.2021 Уход американских военных из Афганистана является свидетельством окончания эры попыток Соединенных Штатов по переустройству других стран. Об этом 31 августа заявил президент США Джо Байден в своем обращении к согражданам. Читайте подробнее: Байден заявил, что США закончили эру попыток переустройства других стран

09:02 01.09.2021 Видеозапись, на которой запечатлено, как в Афганистане американский боевой вертолёт Blackhawk кружит над населённым пунктом с подвешенным к борту человеком, вызвала реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 1 августа в социальной сети Facebook. Об этом: «Акция устрашения!» — сети о вертолёте с привязанным трупом в Афганистане

09:16 01.09.2021 Операция США по эвакуации людей из аэропорта Кабула была проведена чрезвычайно успешно, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом: Байден назвал успешной операцию по эвакуации людей из Афганистана

09:41 01.09.2021 Власти Соединенных Штатов вывезут из Афганистана переводчика, который помог нынешнему американскому президенту Джо Байдену, попавшему в стране в 2008 году в затруднительное положение, и не смог покинуть афганскую территорию до ухода из страны войск США. Читайте также: Белый дом пообещал эвакуировать из Афганистана спасшего Байдена переводчика

09:42 01.09.2021 В Сети обсудили информацию о том, что американские военные оставили в Афганистане своих собак. Читайте также: «Не хочу в это верить!» — сети о «брошенных» США собаках в Афганистане

09:43 01.09.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не пойдёт на переговоры с лидерами афганского сопротивления. Цель радикалов — поставить на колени всю страну, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в опубликованном 1 сентября интервью РИА Новости. По словам дипломата, пришедшие к власти радикалы — «не политики, а террористы», ещё три года назад входившие в списки запрещённых организаций во многих странах мира. Они хотят «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда». Подробности в материале: Афганский посол: талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены уничтожить лидера сопротивления

09:45 01.09.2021 Кабул. Афганистан. (сс) Olgamielnikiewicz

09:49 01.09.2021 По данным официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайля Шахина, 41 военнослужащий Сил обороны Австралии «погиб в стране, оккупировав ее». Об этом он заявил 1 сентября в эфире телеканала Nine News. Читайте также: Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): в Афганистане погиб 41 австралийский военный

09:56 01.09.2021 Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является разношерстной группировкой, включающей в себя членов международных террористических организаций, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Подробности в материале: Посол Афганистана назвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разношерстной группировкой террористов

10:01 01.09.2021 НАТО поступило грязно и подло, оставив в захваченном радикалами Афганистане местных жителей, помогавших США и их союзникам. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале. Захарова отреагировала на слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который пообещал не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан на военных самолётах США. Представитель МИД предположила, что в стране тоже никогда не забудут «его и его чудесную организацию». «Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», — написала Захарова.

10:11 01.09.2021 Беженцев из Афганистана должны принять соседние с ним мусульманские страны. Об этом 1 сентября заявил лидер ультраправой испанской партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль, передает ИА «Красная Весна». Читайте также: В Испании заявили, что афганских беженцев должны принять соседние страны

10:28 01.09.2021 США 20 лет пытались «цивилизовывать» Афганистан. «Результат — нулевой, одни трагедии и для тех, кто живет в Афганистане, и тех, кто туда пришел <…> Извне невозможно навязать ничего», — заявил президент России Владимир Путин.

10:30 01.09.2021 Афганцы и солдаты вооруженных сил США в аэропорту Кабула. (сс) Lance Cpl. Nicholas Guevara

10:42 01.09.2021 Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября рассказал о 20-летней войне США в Афганистане. Читайте также: Результат нулевой — Путин о войне в Афганистане

11:09 01.09.2021 В последние дни мы все с тревогой наблюдаем за событиями в соседнем Афганистане, мы выступаем за скорейшее установление мира и стабильности в этой стране. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 31 августа на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Об этом: Мирзиёев: Афганистан сможет стать мостом между Центральной и Южной Азией

11:22 01.09.2021 Президент Афганистана Ашраф Гани покидал республику, пока его ждали на совещании с правительством, заявил афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Читайте подробнее: Посол Афганистана рассказал подробности побега Гани из страны

11:30 01.09.2021 Вот и наступил конец официального военного присутствия США в Афганистане. Однако картина вырисовывается весьма для нас неприятная: упомянутые расклады начинают слишком сильно напоминать предперестроечные. При этом позиции наши ещё хуже, за исключением качественно иного уровня руководства страной. Насчёт союзников, включая Китай, обольщаться не стоит, особенно — обращать внимание на декларируемую угрозу московско-пекинского альянса вашингтонским интересам. Читайте также: Опять Афганистан: «галантный Феникс» и трубка мира с опием

11:42 01.09.2021 Ситуация в Афганистане, сложившаяся после вывода из страны американских войск, не будет причиной отставки или импичмента президента США Джо Байдена. Такое мнение 31 августа высказал директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон. Подробности в материале: Эксперт оценил возможность импичмента Байдена из-за ситуации в Афганистане

11:57 01.09.2021 Представители ряда госорганов Туркмении встретились с уполномоченными представителями районов Андхой, Ханчарбаг, Гурган, входящими в состав провинции Фарьяб Афганистана, и начальником таможенного пункта Акина, сообщает МИД Туркменистана. Читайте также: Туркмения и Афганистан начнут сотрудничество в пограничных вопросах

12:44 01.09.2021 Жилые окрестности Кабула. (сс) Casimiri

12:52 01.09.2021 После выхода военных НАТО из Афганистана для Москвы самой главной задачей является обеспечение безопасности своих союзников, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров оценил ситуацию вокруг Афганистана

13:30 01.09.2021 Афганистан пока остаётся территорией, откуда исходит угроза терроризма. Не исключено, что террористы могут перейти границы сопредельных стран под видом беженцев, заявил 1 сентября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Он усомнился в том, что действующая в стране террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) откажется от идеи построения всемирного халифата, а её боевики сложат оружие. Читайте подробнее: В МИД РФ не исключили распространение терроризма из Афганистана

14:44 01.09.2021 США хотят подогреть ситуацию в России через Китай, пользуясь нестабильностью в Афганистане. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск. «Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное», — сказал белорусский лидер. Читайте подробнее: Лукашенко: США хотят «подогреть» Россию через Афганистан и Китай

14:47 01.09.2021 Президент США Джо Байден рассказал не всю правду об эвакуации из Афганистана, в том числе о числе оставшихся там американских граждан, заявил 31 августа сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает New York Post. Читайте также: Сенатор-республиканец Грэм обвинил Байдена во лжи по Афганистану

14:49 01.09.2021 Американцы обсудили в Twitter заявления президента Джо Байдена об окончании войны в Афганистане и переходе к новой политике США, которая будет основана на конкуренции с Россией и Китаем. Читайте также: США так «любят» войны и свободу, что не верят Байдену

14:58 01.09.2021 Погибшие американские солдаты на борту самолета в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

15:16 01.09.2021 За последние 20 лет Швеция выплатила Афганистану около 14 миллиардов крон (118 миллиардов рублей). Однако, как оказалось, понимание шведского агентства SIDA, через которые переводились средства, того, как и чем живет Афганистан, не позволило установить в стране демократию с развитой защитой прав человека. Об этом 31 августа написала газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: DN: финансовая помощь Швеции Афганистану оказалась неэффективной

15:48 01.09.2021 США следовало бы перебросить свои силы в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Об этом 1 сентября в Бобруйске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента. «Этот хаос, который показывают в аэропорту (Кабула. — прим. пресс-службы), — это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. $85 млрд (мне вчера Рахмон назвал эту цифру) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия, и все это там оставили, — поведал Лукашенко. — Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение — зачем оставили?» Об этом: Лукашенко в Бобруйске рассказал о «нормальном» плане для США

15:52 01.09.2021 Ни одна из стран — участниц Европейского союза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Об этом 1 сентября заявил глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли в ходе форума по стратегической безопасности в городе Блед (Словения), его слова приводит пресс-служба ЕП. Читайте также: Глава ЕП: страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

15:52 01.09.2021 «Мы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику», — заявил 1 сентября в Бобруйске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко прогнозирует «огромные инвестиции» Китая в Афганистан

17:17 01.09.2021 Афганские беженцы на борту самолета вооруженных сил США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

17:38 01.09.2021 Самолёт ВВС Катара доставил в международный аэропорт Кабула катарских специалистов для оценки технического состояния кабульского аэропорта имени Хамида Карзая и определения мер по восстановлению его работы, сообщает 1 сентября Doha News. Напомним, первым иностранным самолётом, приземлившимся в аэропорту Кабула после 31 августа, был именно самолёт ВВС Катара. Читайте также: Катарские специалисты прибыли в Кабул для обслуживания аэропорта

17:55 01.09.2021 Губернатором афганской провинции Панджшер назначен ставленник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя в этом регионе находятся противоборствующие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силы. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили главу провинции Панджшер

18:41 01.09.2021 Международный аэропорт «Хамид Карзай». Афганистан (сс) Carl Montgomery

19:03 01.09.2021 Главой правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили Хайбатуллу Ахундзаду — своего верховного лидера, передаёт 1 сентября Tolo News. Об этом: талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определились с главой правительства Афганистана

20:21 01.09.2021 Ребёнок, эвакуированный из Афганистана. Источник: U.S. Marine Corps

20:56 01.09.2021 Побывать в зоне Персидского залива по вопросам беженцев из Афганистана намерен американский министр обороны Ллойд Остин, сообщил он журналистам 1 сентября. Читайте подробнее: Вопрос беженцев. Глава Пентагона намерен съездить в зону Персидского залива

21:47 01.09.2021 Вооруженные силы США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

22:04 01.09.2021 «Большинство» афганцев, работавших на США в Афганистане, скорее всего, не были вывезены из Кабула из-за хаотичной и поспешной эвакуации, сообщил 1 сентября CNN высокопоставленный сотрудник Государственного департамента. Читайте подробнее: CNN: США оставили «большинство» своих афганцев в Кабуле

22:07 01.09.2021 «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Президент США Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор 23 июля. Reuters добыло выдержки из этого разговора, основанные на стенограмме и записи. Из них следует, что Байден давил на Гани, требуя говорить, что борьба с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идет успешно, «независимо от того, правда это или нет». Об этом: «Это отставка или импичмент!» — Байдена уличили во лжи о нападении талибов*

22:19 01.09.2021 «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Соединенным Штатам «возможно» придется координировать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будущие контртеррористические удары в Афганистане против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других группировок. Об этом 1 сентября заявил на брифинге генерал армии США Марк Милли. Читайте также: США «возможно» будут отчитываться перед талибами*

22:31 01.09.2021 США и их союзники эвакуировали из Афганистана около 6 тыс. американских граждан и в общей сложности более 124 тыс. гражданских лиц, заявил 1 сентября глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга. Подробности в материале: США и их союзники эвакуировали из Афганистана 6 тысяч американцев

00:36 02.09.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Это вообще не ноль» — сети с Путиным подвели итоги дел США в Афганистане

00:38 02.09.2021 Президент США Джо Байден испытывает кризис уверенности в своей способности служить в качестве командующего из-за волны негативной критики, последовавшей за хаотичной эвакуацией американских войск из Афганистана, закончившейся смертями 13 военных и оставлением американцами союзников. Подробности в материале: «Бред заявлять, что это успех» — США разочарованы проигрышем в Афганистане

01:02 02.09.2021 Решение временно не размещать на территории ЮАР беженцев из Афганистана приняли южноафриканские власти, 1 сентября сообщило на своем сайте министерство иностранных дел республики. Подробности в материале: Власти ЮАР отказались от приема афганских беженцев

01:21 02.09.2021 Признательность за содействие в проведении эвакуации из Афганистана выразил эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу Ас-Сабаху американский президент Джо Байден в ходе их телефонной беседы. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома. Читайте также: Байден выразил признательность Кувейту за помощь в эвакуации из Афганистана

07:15 02.09.2021 Аэропорт в Кабуле (сс)WestendRaider

08:02 02.09.2021 По словам президента США Джо Байдена, власти Кувейта оказали «щедрую помощь» при вывозе людей из Афганистана.

08:53 02.09.2021 Граждане Афганистана, которые помогали Силам обороны Австралии, столкнутся с новым риском репрессий со стороны боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как в стране при эвакуации австралийские военные оставили биометрические данные переводчиков и других специалистов из числа местного населения. Об этом 2 сентября сообщил новостной портал news.com.au. Читайте также: Австралия оставила биометрические данные афганцев при эвакуации

09:05 02.09.2021 Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций Америки, направленных на переустройство других стран силовым путём, стало поводом для обсуждения со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 сентября в социальной сети Facebook. Читайте также: «Отныне только грубый захват» — сети о «конце» эры военных операций США

09:12 02.09.2021 Комитет, осуществляющий контроль за ценами в Афганистане, появится в республике. Об этом 1 сентября сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на афганскую торгово-инвестиционную палату. Подробности в материале: В Афганистане появится комитет по контролю за ценами

09:49 02.09.2021 Папа Римский Франциск назвал мудрыми слова президента России Владимира Путина о безответственном поведении политиков, стремящихся навязать демократию другим странам, но приписал их канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Публикацию об этом в немецком журнале Der Spiegel активно прокомментировали читатели. Путин говорил о ситуации в Афганистане. «Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием», — отметил один из комментаторов. Читайте также: Немцы одобрили слова Путина о вреде насаждения демократии

10:02 02.09.2021 Заявление президента США Джо Байдена об окончании эпохи военного переустройства других стран шокировало либеральную Европу. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале. «Либеральная Европа всегда с таким восторгом поддерживала американские операции по смене режимов! И теперь она ощущает себя преданной», — отметил Пушков. Об этом: Пушков: либеральную Европу шокировало «предательство» Байдена

10:03 02.09.2021 «В ходе миссии НАТО в Афганистане участвовавшая в ней Польша подтвердила, что является надежным членом Североатлантического альянса и всего западного сообщества. Это способствовало тому, что в НАТО решили продолжать расширение. Можно сказать, что мы удовлетворены итогами нашей военной миссии», — заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Об этом: В Варшаве подвели итоги польской военной миссии в Афганистане

10:45 02.09.2021 Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

10:48 02.09.2021 Гарантии безопасности дало российским дипломатам в Кабуле радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившее власть в Афганистане, и на данный момент все эти обязательства выполняются. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали гарантии безопасности российским дипломатам в Кабуле — Песков

10:57 02.09.2021 Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G-20 по ситуации в Афганистане, если соответствующая инициатива о его проведении будет согласована. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума. Подробности в материале: Песков допустил участие Путина в саммите G20 по Афганистану

11:19 02.09.2021 Вечером 1 сентября на сайте шведской новостной службы SVT Nyheter появилась статья журналиста Карла Фрида Клеберга, в которой он рассказал, почему вместо колких замечай в адрес покинувших Афганистан США официальной Москве следует серьезно отнестись к захвату власти боевиками из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте также: SVT: Москве следует серьёзно отнестись к захвату власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

11:34 02.09.2021 В этом году помощь Афганистану в целях развития, выделяемая по линии правительства Швеции, будет перераспределена. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил министр по вопросам развития министр международного сотрудничества в области развития Пер Олссон Фрид. Читайте также: Правительство Швеции окажет помощь Афганистану на 2,5 млрд рублей

12:12 02.09.2021 Байден слушает доклады о национальной безопасности во время падения Кабула. (сс) The White House

12:32 02.09.2021 Национальная валюта Афганистана может сильно обесцениться на фоне ситуации в стране. Об этом управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил 2 сентября агентству «Прайм». "При сохранении подобной ситуации в экономике валюта Афганистана рискует очень скоро по факту превратиться в фантик», — полагает он. Об этом: Экономист назвал валюту, рискующую стать «фантиком»

13:02 02.09.2021 Западные страны как будто внезапно «прозрели» в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью. Об этом 2 сентября заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области. Читайте также: Лавров: страны Запада «прозрели» в ситуации с Афганистаном

13:26 02.09.2021 Письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с критикой его политики в Афганистане направили сенаторы-республиканцы США Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс. Текст документа 2 сентября приводит RT. Подробности в материале: Американские сенаторы раскритиковали политику Байдена в Афганистане

13:32 02.09.2021 Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало наносить массированные удары по позициям сопротивления в северной провинции Афганистана Панджшере. Об этом сообщает 2 сентября афганское информационное агентство Bakhtar News Agency. Читайте также: Радикалы приступили к операции против сопротивления в Панджшере

13:59 02.09.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что у государства нет никаких интересов в Афганистане, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Глава МИД Индонезии: «Страна не имеет никаких интересов в Афганистане»

14:37 02.09.2021 Мечеть в Кабуле. (сс) Daniel Wilkinson. U.S. Department of State

14:53 02.09.2021 Американским властям следует хорошо подумать над словами президента России Владимира Путина о провалившейся миротворческой миссии США в Афганистане. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 2 сентября на брифинге. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», — сказал высокопоставленный китайский дипломат. Подробности в материале: В Китае предложили США осмыслить слова Путина об их провале в Афганистане

15:00 02.09.2021 В чем будут состоять первые шаги, предпринимаемые руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, еще нужно увидеть и понять. Об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью «Известиям». Читайте также: Для России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем террористов — Песков

15:02 02.09.2021 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: mid.ru

15:55 02.09.2021 Турция передала властям Афганистана предложения относительно обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле, заявили в турецком МИД.

16:22 02.09.2021 Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру из-за позиции боевиков. По словам представителей сил сопротивления, боевики вышли из переговоров.

16:25 02.09.2021 Россия прорабатывает вариант с доставкой гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16:35 02.09.2021 Россия осуждает ракетные удары США по Кабулу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

16:53 02.09.2021 Западная коалиция в Афганистане отошла от требований мандата Совбеза ООН, заявили в МИД РФ.

16:58 02.09.2021 Western Union со 2 сентября возобновил операции с денежными переводами в Афганистане.

17:00 02.09.2021 Вопрос официального признания Россией властей в Афганистане будет актуальным после формирования инклюзивного правительства в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

17:27 02.09.2021 Евросоюз должен наладить отношения с новым руководством Афганистана, и это будет зависеть от формирования нового правительства этой страны. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

17:51 02.09.2021 Экстремисты и террористы могут попытаться под видом беженцев проникнуть из Афганистана в соседние страны, в частности государства Центральной Азии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

18:38 02.09.2021 Афганскую провинцию Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атакуют вместе с террористами группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 2 сентября Al Arabiya. Об этом: Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атакуют вместе с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

19:03 02.09.2021 Аэропорт Кабула возобновит работу в течение двух дней при финансовой помощи Турции и Катара, сообщает Tolo News.

19:34 02.09.2021 Белоруссия намерена наблюдать за развитием внутриполитической ситуации в Афганистане, по-прежнему считая это государство перспективным торгово-экономическим партнером. Об этом заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

19:35 02.09.2021 ООН глубоко обеспокоена столкновениями в афганском Панджшере, которые усугубляют гуманитарную ситуацию. Об этом заявили в аппарате Генсека организации.

20:08 02.09.2021 Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул в случае обеспечения безопасности и соблюдения боевиками прав человека. Об этом заявили в МИД Германии.

21:18 02.09.2021 Ситуация в афганской провинции Панджшер, где идут бои за контроль над регионом — между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления Афганистана, грозит новыми жертвами среди мирных граждан, сообщил 2 сентября журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Читайте также: ООН призвала воюющих в Панджшере не трогать мирных жителей

21:29 02.09.2021 В Белом доме заявили, что США не рассматривают сейчас возможность смягчения санкций в отношении афганских боевиков.

22:03 02.09.2021 Ландшафт Афганистана. (сс) Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force

22:42 02.09.2021 Western Union возобновил денежные переводы в Афганистан, говорится в заявлении компании, опубликованном 2 сентября в Twitter. Читайте также: Western Union возобновил банковские переводы в Афганистан

23:16 02.09.2021 ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Афганистан продолжает быть источником «активной» угрозы из-за присутствия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 2 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Подробности в материале: «Угроза ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сотня застрявших граждан» — брифинг Псаки не обнадежил США

23:50 02.09.2021 В ночь с 1 на 2 сентября в аэропорт Тираны прибыли 37 беженцев из Афганистана. Всего в страну прибыли 644 гражданина Афганистана, при том что намеревались принять около четырех тысяч. Читайте также: В Албанию прибыла новая группа беженцев из Афганистана

02:04 03.09.2021 Соединённые Штаты могут вскоре вывести своих военных из Ирака, что вызывает у Израиля серьезную озабоченность возможным повторением афганских событий на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил бывший глава израильской службы внешней разведки Моссад Йоси Коэн в статье для газеты Yedioth Ahronot. Читайте подробнее: Бывший глава Моссада обеспокоен возможным уходом США из Ирака

02:46 03.09.2021 Сумму в размере £20 млн ($28 млн) выделит Великобритания соседним с Афганистаном странам в качестве помощи по приему афганских беженцев. Об этом 3 сентября сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства. Речь идет о Пакистане, Иране, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. Средства должны быть израсходованы на организацию убежищ и санитарно-технических сооружений. В рамках помощи афганским беженцам Лондон также собирается перечислить еще £10 млн на счета ряда гуманитарных организаций, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Читайте также: Британия выделит более $40 млн на помощь афганским беженцам

06:30 03.09.2021 Организация Объединенных Наций (ООН) возобновила доставку грузов в Афганистан через свою службу гуманитарной авиации (UNHAS). Об этом 2 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Читайте также: Служба гуманитарной авиации ООН возобновила полёты в Афганистан

07:05 03.09.2021 Не менее тысячи бойцов афганского спецназа были эвакуированы из Кабула с помощью ЦРУ. Сразу после взятия талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганской столицы Госдепартамент и разведка приступили к эвакуации коммандос. В качестве пункта сбора была обозначена база ЦРУ «Орёл» в 5 км от Кабула. Далее эвакуация пошла уже по воздуху, вертолётами. Politico.

07:06 03.09.2021 Солдаты правительственной армии Афганистана U.S. National Archives.

07:18 03.09.2021 Немецкие дипломаты могут вернуться в столицу Афганистана Кабул при соблюдении ряда условий, заявил журналистам 2 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такой шаг ФРГ готова сделать, если в стране сформируется инклюзивное правительство, будут обеспечиваться гарантии безопасности и соблюдаться права человека. Кроме того, как отметил глава МИД, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно отказаться от предоставления территории террористам. Читайте также: Германия назвала условия возвращения своих дипломатов в Афганистан

07:31 03.09.2021 После визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом стало известно об увеличении количества афганцев, которых Киев готов принять, с 3000 до 5000 человек.

07:32 03.09.2021 15 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, раненных в результате теракта в Кабуле 26 августа, сейчас находятся в Национальном медицинском центр имени Уолтера Рида в Мэрилэнде. Один из морпехов в данный момент в критическом состоянии, трое в тяжёлом и 11 в стабильном. Цитата new_militarycolumnist.

07:39 03.09.2021 Кадры очередного боя из Панджшера. Северный альянс утверждает, что устроил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) засаду. [[[video-0]]] Цитата vestifmplus.

08:20 03.09.2021 В Польше 2 сентября от отравления грибами скончался пятилетний афганский мальчик, который проживал с семьей в центре для беженцев в Дембаке. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич. Читайте подробнее: В Польше скончался мальчик из семьи афганских беженцев

08:29 03.09.2021 Финансовую помощь в размере $30 млн предоставили для возобновления работы международного аэропорта Кабула власти Катара и Турции, 2 сентября передал телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая. Читайте подробнее: Катар и Турция предоставили помощь аэропорту Кабула

09:19 03.09.2021 Девочка в возрасте девяти месяцев, которую эвакуировали из Афганистана, скончалась сразу же после прибытия в американский город Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом 2 сентября передал телеканал CBS. Подробности в материале: В Филадельфии скончался вывезенный из Афганистана младенец

09:24 03.09.2021 Американские солдаты во время эвакуации в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz.

09:40 03.09.2021 В эфире телеканала Nine News 1 сентября официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин раскритиковал политику премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, которая, по его словам, основана на «пропаганде» и «фейках». Выступая на пресс-конференции 3 сентября, Моррисон ответил на критику со стороны террористов. Об этом сообщил тот же телеканал Nine News. Читайте также: Премьер-министр Австралии: весь мир наблюдает за талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

10:13 03.09.2021 Евросоюз готов выделить 600 млн евро Узбекистану и другим странам Центральной Азии, если они примут афганских беженцев, что должно защитить Европу от очередного миграционного кризиса. Financial Times.

10:21 03.09.2021 Россия прорабатывает возможность доставки гуманитарной помощи в Афганистан, власть в котором захватили представители террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», — сказала Захарова. Сколько Россия готова потратить на гуманитарный груз для Афганистана, представительница российского МИДа не уточнила.

10:23 03.09.2021 Угрозы и риски со стороны Афганистана очевидны — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

10:30 03.09.2021 В Греции 3 сентября 2021 года в 20:00 в районе площади Караискаки в Афинах пройдет серия акций протеста против приема беженцев в страну. Ожидается усиление мер безопасности.

10:59 03.09.2021 Китай — основной международный партнёр для Афганистана, его пропуск на мировые рынки. Об этом представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам Муджахида, Китай для Афганистана — фундаментальная и исключительная возможность, так как Пекин готов к инвестициям, к реконструкции этой страны. Об этом: Радикалы рассчитывают на инвестиции Китая в Афганистан

11:17 03.09.2021 Афганцы U.S. National Archives.

11:33 03.09.2021 Главой правительства Афганистана будет лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар, сообщает 3 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. Об этом: Мулла Барадар возглавит новое правительство Афганистана

12:19 03.09.2021 Силы сопротивления Панджшера заявили о больших потерях в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате неудачной атаки на позиции Северного альянса в ночь на 3 сентября. Цитата канала new_militarycolumnist.

12:49 03.09.2021 Командующий 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США генерал Крис Донахью заявил, что его бойцы не закрывали ворота перед американскими гражданами. По словам военачальника, ему было предписано закрыть ворота в полночь 30 августа. При этом генерал держал три пункта пропуска открытыми до 5 утра. За это время на борт C-17A успели подняться 29 граждан США, 582 афганца, 36 подрядчиков, один сотрудник НАТО, 12 афганцев — сотрудников The New York Times, один сотрудник The Los Angeles Times и один военнослужащий Сил специальных операций ВС Словакии. По словам Донахью, он был готов принимать людей до последней минуты нахождения в Кабуле. Цитата канала «Военный обозреватель».

12:57 03.09.2021 Акция солидарности с Афганистаном «Хватит убивать афганцев» в Берлине. (сс) Der Südstern.

13:18 03.09.2021 ЕС будет взаимодействовать с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не признавая его политически, с целью поддержки населения Афганистана — Боррель.

13:28 03.09.2021 В Афганистане первая авиакомпания возобновляет полеты. Пока только внутри страны. Восстановление международных рейсов, по заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «может занять некоторое время».

13:36 03.09.2021 Согласно распоряжению туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова, в Афганистан 1 сентября была доставлена партия гуманитарной помощи, которая стала первой со стороны Туркмении после ранее случившихся событий в Афганистане, сообщает МИД Туркмении. Подробности в материале: Туркмения отправила в Афганистан гуманитарную помощь

13:37 03.09.2021 Группа бойцов Северного альянса попала в засаду талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Текущие боестолкновения в Панджшере стали фактически первыми реальными боями между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и защитниками страны. В те дни, когда силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шли через страну, военные, за исключением некоторых опорников коммандос, просто сдавались наступающим. Цитата new_militarycolumnist.

13:38 03.09.2021 Президент Никарагуа Даниэль Ортега раскритиковал внешнюю политику США, указав на неё как на источник вооруженных конфликтов и инструмент глобальной дестабилизации. Об этом пишет Prensa Latina. В своей речи по случаю 42-й годовщины создания армии Никарагуа президент этой страны напомнил, как Вашингтон вторгся на Ближний Восток под предлогом борьбы с терроризмом, погрузил регион в хаос и усугубил противоречия между этническими и религиозными группами. Об этом: Президент Никарагуа раскритиковал выход США из Афганистана

13:40 03.09.2021 Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, заявил 3 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Читайте подробнее: Путин: талибы (организация, деятельность которой в РФ) контролируют почти всю территорию Афганистана

13:43 03.09.2021 Пока неясно, как новое руководство Афганистана будет развивать отношения с соседними странами и насколько выполнит свои обещания. За этим нужно понаблюдать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков 3 сентября газете «Известия». «Как только оккупация завершилась, надо будет понять, как будет развиваться движение дальше», — сказал Примаков о пришедших к власти талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте также: Глава Россотрудничества: нужно понаблюдать за новой афганской властью

14:02 03.09.2021 Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о взятии под контроль 20% территории Панджшера и продвижении к центру провинции, удерживаемой отрядами Ахмада Масуда. Цитата канала new_militarycolumnist.

14:06 03.09.2021 Москва не намерена поставлять оружие новым властям Афганистана — посол РФ в Кабуле в интервью РИА Новости.

14:13 03.09.2021 Американские эксперты обеспокоились репутацией Соединенных Штатов из-за поражения в Афганистане, особенно в глазах России. Старший научный сотрудник вашингтонского исследовательского центра RAND Уильям Кортни опубликовал доклад, в котором представлена ретроспектива неудачных военных операций США и то, какое влияние они оказывали на российско-американские отношения.

14:23 03.09.2021 Афганские дети U.S. National Archives.

14:48 03.09.2021 На фронте в Панджшере замечены боевые танки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

14:49 03.09.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что мирные переговоры могут прийти на смену борьбе радикалов, пришедших к власти в Афганистане, с сопротивлением в провинции Панджшер. Об этом он заявил 3 сентября в ходе просветительского марафона «Новое знание». «Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье все-таки уступят место переговорам», — сказал Лавров. Читайте также: Лавров: противостояние в Афганистане можно решить миром

15:35 03.09.2021 Министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформального саммита в Словении под Любляной достигли консенсуса в том, что Брюссель нуждается в дипломатическом представительстве в Кабуле. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба МИД Польши. Читайте подробнее: Главы МИД стран ЕС обсуждают Афганистан на саммите в Словении

15:57 03.09.2021 В Афганистане U.S. National Archives

16:55 03.09.2021 Специальный посланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани прибыл 3 сентября в столицу Афганистана, сообщает телеканал Al Jazeera. По словам аль-Кахтани, в Кабуле он намерен обсудить с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «политические вопросы, включая вопрос мирной передачи власти». Кроме того, планируется обсудить и «открытие гуманитарных коридоров для доставки помощи в аэропорт Кабула и другие афганские аэропорты». Касаясь вопроса о восстановлении работы аэропорта, он указал, что «катарские технические специалисты прилагают усилия [для этого] уже в течение 48 часов».

16:57 03.09.2021 Член созданного после захвата Афганистана радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) координационного совета по мирному переходу власти Хамид Карзай (экс-президент Афганистана) призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сопротивление в северной провинции Панджшер отказаться от вооруженного противостояния и решить проблемы через диалог, сообщает ТАСС.

16:59 03.09.2021 Бывший президент Карзай выразил надежду, что обе стороны разрешат нынешний вопрос путем диалога, чтобы пострадавший народ мог наслаждаться миром и был счастлив. Он добавил, что война не является решением, а только наносит раны и причиняет страдания Афганистану.

17:00 03.09.2021 Провинция Панджшер. Афганистан. (сс) Ahmad5shiry

17:06 03.09.2021 Вопрос о размещении в Казахстане беженцев из Афганистана не нашел поддержки у руководства страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Читайте также: Токаев: Казахстан не будет размещать афганских беженцев

17:49 03.09.2021 Главным партнёром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Китай, заявил 3 сентября представитель организации Забихулла Муджахид, пишет Repubblica. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали Китай своим главным партнёром

18:10 03.09.2021 Предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет осуществляться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе, без обязательных квот. Об этом заявил 3 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД, проходящей в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

18:11 03.09.2021 «В эвакуации из Афганистана все еще нуждаются люди, подвергающиеся риску, люди, которые работали с нами и способствовали демократизации Афганистана, — цитирует Борреля ТАСС. — Отдельные страны — члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище». Управление миграцией из Афганистана и ее переориентация на страны региона должны стать одной из задач специальной политической платформы, которую ЕС намерен создать с целью взаимодействия с соседями Афганистана для решения вопросов миграции и борьбы с терроризмом.

18:11 03.09.2021 «Министры сочли правильным создать под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза региональную политическую платформу для взаимодействия с соседями Афганистана. Эта политическая платформа позволит в том числе управлять миграционными потоками из Афганистана, вести борьбу с терроризмом и организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков и людей», — сказал глава внешнеполитической службы ЕС Боррель.

18:12 03.09.2021 Эвакуация мирного населения из Афганистана. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

18:13 03.09.2021 Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинул не подчинившуюся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) северную провинцию Панджшер и направился в Таджикистан. Об этом сообщил 3 сентября ТАСС по телефону источник в Кабуле.

18:13 03.09.2021 «Ситуация в Панджшере довольно непростая. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат осаду региона с четырех сторон, блокируют доступ провинции к интернету, электричеству и телефонной связи. Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан. Скорее всего, он уже там», — сказал собеседник агентства.

18:14 03.09.2021 Главы МИД стран ЕС считают отношения сообщества с Китаем сложными, но отмечают важность активизации взаимодействия по Афганистану. Об этом заявил 3 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

18:15 03.09.2021 «Министры приняли решение более активно взаимодействовать с Китаем по Афганистану», — цитирует ТАСС Борреля. При этом глава внешнеполитической службы ЕС Боррель подчеркнул, что отношения ЕС и Китая сейчас «испытывают сложные времена».

18:16 03.09.2021 Афганцы. (сс) Marius Arnesen

19:11 03.09.2021 Министр обороны США Ллойд Остин 5 сентября отправится на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане после вывода из страны американских войск. Об этом заявил на брифинге 3 сентября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. В рамках поездки состоится визит в Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию.

19:11 03.09.2021 Глава Пентагона обсудит с региональными партнерами и главами военных ведомств эти стран, а также представителями американских военных в регионе. «Он, конечно, подтвердит наши прочные отношения в области обороны и вновь поблагодарит их за их невероятную поддержку», — отметил пресс-секретарь ведомства.

19:12 03.09.2021 Президент США Джо Байден. (сс) The White House

19:13 03.09.2021 США намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Об этом заявил на брифинге 3 сентября глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

19:14 03.09.2021 «Мы работаем над тем, чтобы увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.», — сказал Глен Ван Хёрк и добавил, что в настоящее время эта цифра составляет 25 600 человек. По его словам, всем беженцам сейчас предоставляются кров, продукты, вода, медицинская помощь.

19:15 03.09.2021 Ситуация с выводом военнослужащих США из Кабула свидетельствует, что ни Вашингтон, ни НАТО не способны координировать свои действия, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

19:17 03.09.2021 «Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы. А видеокадры самоунижения «непобедимой машины», облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка», — отметила Мария Захарова.

19:35 03.09.2021 Выплату в размере $2275 получит в США каждый беженец из Афганистана, сообщает 3 сентября Bloomberg. Подробности в материале: Беженцы из Афганистана получат в США выплаты

19:38 03.09.2021 В аэропорту Кабула во время эвакуации. (сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs

19:50 03.09.2021 «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 3 сентября взял под контроль Париян — самый большой район афганской провинции Панджшер, написал представитель движения Билал Карими в Twitter. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли самый большой район в Панджшере

19:51 03.09.2021 Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, заявили, что заняли в пятницу, 3 сентября, самый большой район провинции Панджшер, где укрепились противники их режима. Об этом сообщил представитель движения Билал Карими на своей странице вTwitter.

19:55 03.09.2021 «В ходе столкновений у противника также были захвачены бронетранспортеры российского производства и другая военная техника. Боевой дух противника низкий, операции идут полным ходом», — сообщает Карими.

20:01 03.09.2021 После неудачных переговоров между представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС 2 сентября представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляют об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию «в ближайшее время».

20:03 03.09.2021 В сепаратистское Косово прибыло уже 467 беженцев из Афганистана. Об этом сообщил 3 сентября министр внутренних дел Джеляль Свечля. Он попросил международные организации помочь в обеспечении жильем для афганских беженцев. Об этом: Косово просит помощи от международных организаций для афганских беженцев

20:04 03.09.2021 Посольство Афганистана в РФ впервые прокомментировало действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сведения о зверствах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступают в посольство Афганистана в РФ, сообщает дипмиссия.

20:05 03.09.2021 «Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране. Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане», — отмечается в письме посольства Афганистана, поступившем в распоряжение РИА Новости.

20:06 03.09.2021 Кабул. (сс) Masoud Akbari.

20:08 03.09.2021 Контроль над афганской провинцией Панджшер перешел в пятницу к представителям радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила турецкая газетаYeni Şafak со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле.

20:10 03.09.2021 Издание отмечает, что ранее в указанной провинции, расположенной в 150 км от Кабула, происходили ожесточенные боевые действия. Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль всю территорию Афганистана.

20:10 03.09.2021 Источники в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили об установлении полного контроля над Афганистаном — Reuters.

20:13 03.09.2021 Глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада, вероятно, станет верховным лидером Афганистана по аналогии с иранской моделью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве Исламской партии Гульбеддина Хекматиара.

20:13 03.09.2021 Вся афганская провинция Панджшер перешла 3 сентября под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Yeni Şafak. Об этом: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили весь Панджшер

20:14 03.09.2021 США намерены расширить программу по размещению на своей территории беженцев из Афганистана до 50 тысяч человек, сообщил глава Северного командования ВС США Глен Ван Хёрк. Подробности в материале: США готовы принять 50 тысяч беженцев из Афганистана

20:16 03.09.2021 «По моим сведениям, полученным от людей в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), движение решило назначить муллу Мохаммада Хасана премьер-министром, муллу [Абдул Гани] Барадара его заместителем. Ахундзада останется верховным лидером страны», — сообщил источник ТАСС. Мохаммад Хасан, по его словам, является «хорошо известным функционером «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако представитель партии все же не исключает назначения самого Барадара главой кабинета. Такое мнение ему высказали пакистанские источники.

20:16 03.09.2021 Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) диктует условия силам НАТО. 21.11.2020 . (сс) U.S. Department of State

21:00 03.09.2021 Ситуацию в Афганистане будет обсуждать в ходе своего визита на Ближний Восток американский министр обороны Ллойд Остин, сообщил 3 сентября журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Подробности в материале: В Пентагоне объяснили цель визита Остина на Ближний Восток

21:33 03.09.2021 Президент США Джо Байден назначил одного из своих советников Джека Маркелла ответственным за переселение беженцев из Афганистана внутри Соединенных Штатов, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

21:33 03.09.2021 Маркелл будет сотрудничать с местными властями, компаниями, религиозными организациями и НКО, следить за досмотром эвакуированных афганцев и соблюдением мер против распространения коронавируса при перемещении беженцев. Политик приступит к исполнению своих обязанностей на следующей неделе и сохранит за собой этот пост до конца года. Маркелл является членом Демократической партии, с 2009 по 2017 год он был губернатором штата Делавэр, отмечает ТАСС.

22:43 03.09.2021 Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

22:48 03.09.2021 Информация о том, что террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединились к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для борьбы с оппозицией в Афганистане, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 сентября в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Создано государство террористов!» — радикалы объединили силы в Афганистане

22:53 03.09.2021 Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинил Пакистан в поддержке боевиков, которые ведут наступление на не подчинившуюся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) северную провинцию Панджшер.

22:55 03.09.2021 «Ситуация непростая. Мы столкнулись со вторжением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их союзников из [террористической сети] «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), региональных террористических группировок, которые, как обычно, поддерживаются Пакистаном. Мы оказываем им сопротивление и не собираемся сдаваться», — заявил Салех, видеообращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким, сообщает ТАСС.

22:56 03.09.2021 Власти США намерены вырабатывать свой подход к захватившему власть в Афганистане движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), судя о нем по конкретным делам. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам на регулярном брифинге, сообщает ТАСС.