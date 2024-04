09:03 30.08.2021

Посольство России в Афганистане в данный момент формирует новые группы для эвакуации из Кабула.

Соответствующее заявление могут подать:

Эвакуация мирных жителей Афганистана. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации. (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистане. Источник: U.S. National Arhcives

Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Афганцы. Источник: U.S. National Archives

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании готовы атаковать объекты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил в опубликованном 30 августа интервью газете The Daily Telegraph.

Вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к США, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 30 августа в интервью телеканалу One America News Network.

Афганистан U.S. National Archives

Солдаты США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell

Пилоты ВВС Афганистана, сбежавшие в Узбекистан, могут быть депортированы на родину, если США их своевременно не вывезут. Об этом 30 августа сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

В Соединенных Штатах отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США после выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщили в организации Flag Officers For America.

Сегодня, 31 августа, в день, когда истекает срок окончательного выхода США из Афганистана, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил на пресс-конференции, в ходе которой была поднята тема эвакуации оставшихся беженцев из Афганистана. По словам Моррисона, Австралия не бросит оставшихся людей и продолжит их вывозить в течение «долгих лет». Об этом сообщил телеканал Nine News.

В Афганистане U.S. National Archives

Афганцы в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Эвакуация мирного населения из Афганистана. (сс) U.S. Marine Corps. Staff Sgt. Victor Mancilla

Солдат вооруженных сил Франции с афганскими беженками. (сс) U.S. Army. Staff Sgt. True Thao

В Катаре прошла встреча специального представителя премьер-министра Великобритании по Афганистану Саймона Гасса с высокопоставленными представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом журналист газеты The Times Стивен Суинфорд 31 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Афганские дети во время эвакуации в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Air Force. Master Sgt. Donald R. Allen

Афганцы садятся на борт самолета вооруженных сил США. (сс) U.S. Air Force. Master Sgt. Donald R. Allen

По данным официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайля Шахина , 41 военнослужащий Сил обороны Австралии «погиб в стране, оккупировав ее». Об этом он заявил 1 сентября в эфире телеканала Nine News.

Президент США Джо Байден рассказал не всю правду об эвакуации из Афганистана, в том числе о числе оставшихся там американских граждан, заявил 31 августа сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает New York Post.

Погибшие американские солдаты на борту самолета в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Афганские беженцы на борту самолета вооруженных сил США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Ребёнок, эвакуированный из Афганистана. Источник: U.S. Marine Corps

Вооруженные силы США в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Central Command Public Affairs

Байден слушает доклады о национальной безопасности во время падения Кабула. (сс) The White House

Мечеть в Кабуле. (сс) Daniel Wilkinson. U.S. Department of State

Ландшафт Афганистана. (сс) Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force

Солдаты правительственной армии Афганистана U.S. National Archives.

Американские солдаты во время эвакуации в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz.

В эфире телеканала Nine News 1 сентября официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин раскритиковал политику премьер-министра Австралии Скотта Моррисона , которая, по его словам, основана на «пропаганде» и «фейках». Выступая на пресс-конференции 3 сентября, Моррисон ответил на критику со стороны террористов. Об этом сообщил тот же телеканал Nine News.

Афганцы U.S. National Archives.

12:49 03.09.2021

Командующий 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США генерал Крис Донахью заявил, что его бойцы не закрывали ворота перед американскими гражданами.

По словам военачальника, ему было предписано закрыть ворота в полночь 30 августа. При этом генерал держал три пункта пропуска открытыми до 5 утра.

За это время на борт C-17A успели подняться 29 граждан США, 582 афганца, 36 подрядчиков, один сотрудник НАТО, 12 афганцев — сотрудников The New York Times, один сотрудник The Los Angeles Times и один военнослужащий Сил специальных операций ВС Словакии.

По словам Донахью, он был готов принимать людей до последней минуты нахождения в Кабуле.

