Брюссель, , 16:57 — REGNUM Афганцам не следует ехать в страны Европы, заявил 31 августа датский министр по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе в Брюсселе.

Беженцы в ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На встрече Совета ЕС на уровне глав МВД датский чиновник отметил, что Совет ЕС намерен послать в Афганистан сигнал, согласно которому не надо ехать в Европу, нужно оставаться у себя в регионе.

Что касается роли европейцев, они должны добиться стабилизации в регионе, сделав так, чтобы действующие в Афганистане международные организации «хорошо финансировались». Границы ЕС нужно усилить, добавил датский представитель.

Тесфайе призвал не повторять «ошибок 2015 года». В частности, он призвал усилить помощь соседним с Афганистаном странам, чтобы афганцы смогли там получать то, что им нужно. Например, это касается Туркмении и Таджикистана.

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