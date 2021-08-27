Москва, , 15:40 — REGNUM Россия осуждает теракты в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших, заявил 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

«Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли более 100 человек.

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Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого афганской столице прогремел третий взрыв.

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