Москва, 27 августа 2021, 15:40 — REGNUM Россия осуждает теракты в Кабуле и выражает соболезнования семьям погибших, заявил 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли более 100 человек.
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Первый взрыв Кабуле прогремел накануне, 26 августа, у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron.
Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого афганской столице прогремел третий взрыв.
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