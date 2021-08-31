Брюссель, , 20:57 — REGNUM Наплыв афганских беженцев в ЕС недопустим, говорится в опубликованном 31 августа заявлении Совета Европейского союза.

Беженцы Pmm.org.pl

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В итоговом заявлении глав МВД стран ЕС, которые сегодня, 31 августа, провели экстренную встречу из-за афганских беженцев, сказано, что европейские страны не допустят «возникновения новых неконтролируемых широкомасштабных миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом».

Министры заявили, что нужно пресекать распространение нелегальной миграции, начиная с пресечения пропаганды со сторона перевозчиков-контрабандистов. Брюссель пообещал поддержку странам-соседям Афганистана.

Также чиновники заявили, что будет продолжаться вывоз из Афганистана тех граждан республики, которые сотрудничали с ЕС, особенно тех, чья жизнь находится в опасности.

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