Кабул, , 17:45 — REGNUM Не менее 13 человек погибло в результате взрыва, произошедшего возле аэропорта Кабула, сообщают 26 августа местные СМИ со ссылкой на представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взрыв в Кабуле Скриншот с twitter.com/NoticiasReporta

По их данным, среди погибших есть дети.

Кроме того, движение утверждает, что взрывом были также ранены и сторонники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению ряда СМИ, речь может идти об атаке террориста-смертника.

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