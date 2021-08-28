Анкара, , 16:46 — REGNUM Вывод военного контингента из Афганистана завершила Турция. Об этом 28 августа сообщили Anadolu Ajansı в министерстве национальной обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы говорим персоналу вооруженных сил Турции «Добро пожаловать на Родину», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что все поставленные задачи за 20-летний период пребывания турецких военнослужащих в азиатской стране были успешно выполнены.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа посол Соединенного Королевства в республике Лори Бристоу заявил, что власти Великобритании завершили операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана.

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