Кабул, 28 августа 2021, 23:50 — REGNUM Ценности либеральной демократии невозможно навязать под дулом пистолета. К такому выводу пришел журналист газеты Daily Mail Джон Хамфрис.
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Вывод был сделан на основе опыта стран-членов НАТО, осуществлявших военную операцию в Афганистане.
Хамфрис задался вопросом о том, имеет ли право западное общество навязывать кому-либо свои ценности, в качестве примера он привел не только Афганистан, но и Ирак.
Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении вывести вооруженные силы из Афганистана. После чего боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули наступление по всем фронтам и 15 августа вошли в Кабул.