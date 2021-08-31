Брюссель, 31 августа 2021, 20:42 — REGNUM Не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана на военных самолётах США, пообещал 31 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале написала:
Напомним, последние американские военные покинули Кабул.
Столтенберг, комментируя это событие, заявил, что аэропорт афганской столицы должен оставался открытым — и для доставки гуманитарной помощи, и чтобы можно было вывезти людей, которые желают покинуть республику, но «не смогли этого сделать в ходе военной эвакуации».
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