Брюссель, , 20:42 — REGNUM Не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана на военных самолётах США, пообещал 31 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале написала:

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец».

Напомним, последние американские военные покинули Кабул.

Столтенберг, комментируя это событие, заявил, что аэропорт афганской столицы должен оставался открытым — и для доставки гуманитарной помощи, и чтобы можно было вывезти людей, которые желают покинуть республику, но «не смогли этого сделать в ходе военной эвакуации».

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