Манагуа , , 13:38 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега раскритиковал внешнюю политику США, указав на неё как на источник вооруженных конфликтов и инструмент глобальной дестабилизации. Об этом пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

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В своей речи по случаю 42-й годовщины создания армии Никарагуа президент этой страны напомнил, как Вашингтон вторгся на Ближний Восток под предлогом борьбы с терроризмом, погрузил регион в хаос и усугубил противоречия между этническими и религиозными группами.

Ортега обратил внимание на недавно завершившуюся американскую оккупацию Афганистана после 20 лет военного присутствия, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, миллионы бежали из страны, а также были потрачены миллиарды долларов.

Он сравнил вывод американских вооруженных сил из Афганистана с выводом войск США из Вьетнама — ещё одним конфликтом, унёсшим жизни ни в чем не повинных людей из-за политических амбиций.

«Афганистан дает нам очень сильный сигнал», — сказал Ортега.

Президент Никарагуа также вновь осудил накопление вакцин против COVID-19 наиболее могущественными странами и осудил крупные фармацевтические компании, которые делают пандемию коронавируса прибыльным бизнесом.

Он поставил под сомнение нежелание великих держав совместно противостоять COVID-19 и бороться с ним, не жалея средств на создание все более изощренного оружия и сложных стратегий ведения войны.