Лондон, , 12:14 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Брис Джонсон заявил, что Соединенное королевство эвакуировало из Афганистана подданных Её Величества и афганцев, сотрудничавших с британцами. Об этом Джонсон объявил сегодня, 29 августа.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

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По словам Джонсона, всего кого Лондон планировал эвакуировать — уже эвакуировали. Оказалось, что это более 15 тысяч человек. Их смогли эвакуировать за две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 15 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью захватили Афганистан. Всем иностранным гражданам и воинским контингентам стран НАТО было предписано покинуть Афганистан к 31 августа.