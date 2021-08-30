Париж, , 10:36 — REGNUM Ситуация в Афганистане свидетельствует о том, что демократию нельзя навязать извне. Об этом 29 августа заявил президент Франции Эммануэль Макарон в интервью телеканалу TF1.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне. Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане», — сказал он в ответ на вопрос об итогах операции США в Афганистане.

Также французский лидер добавил, что такого рода вмешательство, по его мнению, нужно осуществлять делать вместе с суверенным государством, которое не создаются с помощью оружия.

При этом Макрон подчеркнул, что переговоры Парижа с новыми афганскими властями, не означают, что Франция примет последних.

«Контроль находится у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и мы должны вести эти переговоры очень практичным образом. Но это не предрешает признания их власти», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посольство России в Кабуле объявило о начале формирования новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.