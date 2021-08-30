Вашингтон, , 09:37 — REGNUM О ракетной атаке в районе международного аэропорта Кабула доложили президенту США Джо Байдену сотрудники американской администрации. Об этом 30 августа сообщается в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Джен Псаки (сс) The White House

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«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома — ред.) Рон Клейн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что американского лидера проинформировали о том, что операции в кабульском аэропорту непрерывно продолжаются.

Кроме того, отмечается, что Байден подтвердил свой приказ о том, чтобы командующие удвоили свои усилия для выполнения задачи по защите войск США в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 30 августа по международному аэропорту Кабула было выпущено несколько ракет и не менее пяти их них были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) США.